Juanfer Alfaro, cerca de Olimpia; ¿y Hugo Quintana?

Su representante, Renato Bittar, confirmó que existen sondeos formales desde el fútbol brasileño y se trabaja intensamente para concretar una oferta satisfactoria pronto. “Estamos viendo lo de Hugo Quintana, tuvo una gran temporada y se está trabajando para conseguir alguna oferta. Hay sondeos del mercado brasileño”, explicó el agente del jugador en contacto con el Cardinal Deportivo.

Aunque el plantel cuenta en el puesto medular con figuras como Richard Ortiz, Alex Franco y Marcos Gómez o el mismo Alejandro Silva, ninguno de estos perfiles coinciden con las características de “Huguito”. Los nombres disponibles carecen de ese despliegue para cubrir esa vacante posicional en caso de que se concrete la salida de uno de los pocos buenos rendimientos que tuvo el Decano en el año.

En este escenario de sumar a un volante ‘box to box’, el argentino Juan Fernando Alfaro tiene un acuerdo casi total para convertirse en la nueva incorporación tras intensas negociaciones con Nacional. Olimpia tiene encaminada la adquisición del cincuenta por ciento de su ficha, aprovechando el gran nivel que el volante de 26 años demostró de forma sostenida y regular durante su estadía en La Academia.

Hasta la fecha, la entidad ya oficializó las llegadas del portero charrúa Sebastián Lentinelli, el zaguero-lateral zurdo Mateo Gamarra, el lateral derecho Raúl Cáceres, el polivalente uruguayo Alejandro Silva. Además del regreso del mediocampista Marcos Gómez, tras estar el último semestre a préstamo en Deportes Iquique del fútbol trasandino.

