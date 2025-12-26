Olimpia: Segundo microciclo en la Villa fernandina

Las etapas se cortan en Olimpia durante dos días por Navidad y Año Nuevo. La fase más dura de la pretemporada arrancará el viernes 2 de enero, en el búnker franjeado.

Hasta el momento son 5 incorporaciones oficializadas, los uruguayos Sebastián Lentinelly y Alejandro Silva, más los connacionales Mateo Gamarra (se sumó hoy), Marcos Gómez y Raúl Cáceres.

A estos se sumarían el argentino Juan Fernando Alfaro, volante central de Nacional y el lateral izquierdo ecuatoriano Aníbal Chalá, del Barcelona de Guayaquil. También estaría en carpeta el zaguero central paraguayo Juan Ángel Vera, del Sportivo Trinidense.

Chalá ocuparía la vacancia de Alexis Cantero, quien llegó a mediados de este año al Decano proveniente de Guaraní y que es traspasado al Orenburg de Rusia, lo que supone un buen negocio.

Igualmente se encuentra en la danza de la transferencia Orlando Junior Barreto, pretendido por el Colo Colo de Chile.

El Decano intervendrá en la Serie Río de la Plata, en Uruguay. Disputaría dos partidos, el jueves 15 de enero contra Colo Colo y el domingo 18, frente a un rival a confirmar.