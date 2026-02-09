“Para este tipo de alegrías no solo hay que jugar bien al fútbol”

Olimpia superó 2-1 a Nacional por la cuarta fecha y es el nuevo puntero del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El triunfo del Decano en el Arsenio Erico fue agónico: a los 96 minutos, el último de los seis adicionados, Alex Franco anotó el tanto de la victoria, que permite a los dirigidos por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez superar a la Academia en la tabla de posiciones.

“Le dije a los jugadores que ojalá tengan la capacidad de seguir regalándome a mí, a mi cuerpo técnico, a los dirigentes y a los hinchas este tipo de alegrías”, fue la primera respuesta del técnico en la conferencia. “Para conseguir este tipo de alegrías no solo hay que jugar bien al fútbol, sino hay que tener valentía, huevo...”, destacó el argentino sobre el rendimiento del equipo.

“No quiero decir una palabra no acorde al momento, pero el equipo demostró eso (huevo), que los tiene y los tiene bien puesto. Cuando hay que jugar se juega; cuando que meter se mete y cuando hay que ir por todo, lo hace. Les dije que nunca dejen de hacer lo que están haciendo”, continuó Sánchez, quien sumó la tercera victoria en el campeonato con el Rey de Copas.

“Le doy un valor enorme al triunfo”

“Hace siete fechas que Olimpia no le gana a Nacional, esta cancha es complicada por la cercanía de las tribunas. Era una cancha compleja y un rival que no de casualidad tenía tres triunfos seguidos. Le doy un valor enorme al triunfo. Además del valor, nos quedamos con la punta”, puntualizó el DT sobre la importancia de los 3 puntos para llegar a los 10 y liderar con 1 de ventaja.

