Los cambios de ‘Vitamina’ y la formación de Olimpia vs. Rubio Ñu

Olimpia defiende la punta del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Decano, que en la ronda pasada escaló al primer puesto de la tabla al superar 2-1 a Nacional, enfrenta a Rubio Ñu por la fecha 5. Pablo ‘Vitamina’ Sánchez definió la formación: sin Rodney Redes, transferido a la Liga de Quito, el DT realiza modificaciones.

Sánchez repite a 9 de los 11 jugadores que empezaron el duelo ante el Tricolor en el Arsenio Erico. Además de Redes, la otra baja es Iván Leguizamón. El ex San Lorenzo sufrió un traumatismo en la rodilla y quedó descartado ante el Albiverde. La dolencia también deja en duda la presencia del extremo en el superclásico ante Cerro Porteño.

Los cambios de Olimpia vs. Rubio Ñu

En lugar de Redes, quien fichará por el Rey de Copas de Ecuador a préstamo (US$ 350.000) por una temporada con opción a compra (US$ 2.000.000 por el 70%), ingresa Eduardo Delmás, mientras que en reemplazo de Leguizamón arranca Franco Alfonso, quien ya había sustituido al ex jugador de la selección de Paraguay en el cotejo anterior.

La formación de Olimpia vs. Rubio Ñu en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Juan Alfaro, Richard Ortiz, Hugo Quintana; Eduardo Delmás, Franco Alonso y Carlos Sebastián Ferreira.

