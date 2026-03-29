“Vitamina” Sánchez y el porqué bajó a Richard Sánchez, y cuándo volverían los lesionados

El estratega argentino relató paso a paso cómo se gestó la ausencia del volante central, detectando señales de alerta desde los entrenamientos previos al compromiso ante el 2 de Mayo. “Entre las 11:00 y las 11:15 de la mañana me vino a buscar el médico. Richard ya había salido en el entrenamiento del jueves —el ‘menos dos’— porque estaba medio mareado. Me pidió el cambio faltando muy poquito para terminar la práctica y me dijo que era preventivo. Ayer hicimos pelota detenida y, como él es el encargado de patear junto con Rubén Lezcano, me dijo: ‘Profe, prefiero no patear’. Ahí ya empezamos a olfatear algo. De todos modos, esta mañana (de ayer) le manifestó al doctor que entendía que lo más prudente era no estar”.

“Me llamó el médico, fui a hablar con ‘Cachorro’ y, desde el primer momento, apenas le vi la cara, le dije que estaba fuera. Se fue a hacer un estudio que no arrojó nada grave; es un poco de cansancio. Hay que tener en cuenta que hacía mucho tiempo que él no jugaba tantos partidos de manera consecutiva y, evidentemente, le está pasando factura. Tuvimos que tomar decisiones sobre quién sería el reemplazante. Las alternativas eran Hugo Quintana, o Leguizamón como volante por izquierda y Álex Franco por derecha, pero nos inclinamos por Fernando. Al final entendemos que fue un acierto, porque para mí fue uno de los destacados del día de hoy”.

El retorno de Juan Alfaro y la planificación ante Trinidense

De cara a la próxima fecha, en el que Olimpia jugará a mitad de semana ante Trinidense, el técnico se mostró cauto sobre la reincorporación de Juan Fernando Alfaro, condicionando su presencia a la respuesta física que presente en los trabajos grupales. “Sobre Juan Alfaro, esperemos que llegue para el partido ante Trinidense. Vamos a ver, porque también necesitamos que algún otro descanse. Mi idea para este partido era que jugaran Juanfer y ‘Cachorro’, para después ver cómo íbamos a transitar los siguientes encuentros. Pero bueno, tuvimos ciertas obligaciones. Lo principal es ver cómo va su recuperación y cómo se siente en estos días; si está a la altura del equipo para poder entrenar, sacaremos conclusiones más precisas”.

Casos Bentaberry y Franco Alfonso: Entre la artroscopia y la precaución

Finalmente, “Vitamina” actualizó el estado de salud de otros dos futbolistas, diferenciando la intervención quirúrgica de Alfonso de la situación muscular del defensor uruguayo. “Creo que el caso más delicado es el de Franco Alfonso, a quien se le realizó una artroscopia; un tratamiento en la rodilla que, lógicamente, es un poquito más invasivo. De todos modos, él está bien: ya camina y se está entrenando. Estimo que en un par de días empezará a trabajar con normalidad. Por su parte, Bentaberry se siente bien. Mi idea era no arriesgarlo porque no lo encuentro al 100%, y como se nos viene una seguidilla tan grande, prefiero ser precavido”.

El conductor franjeado valoró además la predisposición demostrada por sus dirigidos por querer ser parte del equipo “Yo valoro que todos quieran estar: ‘Profe, mire que estoy; de todos modos, estoy, estoy’. Pero nosotros tenemos que saber cuándo ese ‘estoy’ es real; todavía no está para volver. Lo vamos manejando con cautela, pero el hecho de que él (Bentaberry) se sienta muy bien a nosotros nos da cierta tranquilidad”.