“Vitamina” Sánchez: “Un equipo grande exige estar a la altura de las dos competencias”

Consultado sobre la posibilidad de realizar cambios masivos en el once inicial para dosificar energías, Sánchez fue tajante al diferenciar las decisiones técnicas de los imprevistos que han condicionado sus últimas alineaciones. “A partir de ahora, evidentemente, alguna rotación puede llegar a haber. Hay que tener en cuenta que Alan Rodríguez salió un poquito fatigado, al igual que Hugo Sandoval. Además, tratamos de cuidar a Richard porque viene acumulando muchos minutos y, aparte, estaba amonestado”.

“En este partido nos encontramos con una situación particular: uno puede decir que ‘Vitamina’ hizo seis cambios, pero en muchos casos no nos quedó otra opción. Por ejemplo: Gastón Olveira está en la selección, Eduardo Delmás con la Sub-20, Gustavo ‘Tutu’ Vargas expulsado y sancionado, y Juanfer Alfaro llegó un poco tocado. A eso se sumó lo de ‘Cachorro’ Sánchez hoy (ayer). El único cambio puramente táctico por decisión mía fue el de Hugo Sandoval por Sebastián Ferreira; los otros cinco fueron obligados. A mí no me gustan los cambios obligados; prefiero que nazcan de mi propia decisión” continuó expresando el conductor decano.

El plan de recuperación para la semana

De cara a los próximos compromisos, el cuerpo técnico priorizará el descanso de los futbolistas antes de definir el esquema para el duelo ante Trinidense. “Básicamente, vamos a evaluar la recuperación de los chicos entre mañana (hoy) y pasado (lunes). El martes entrenaremos por la tarde para priorizar el descanso de los muchachos durante la mañana. Esperemos que sigan todos en óptimas condiciones para que yo pueda tomar las decisiones. Claramente no estarán Gastón, ni Delmás, ni tampoco ‘Tutu’, a quien le dieron dos fechas de suspensión. Veremos cómo progresa el resto”.

El “colchón” de puntos antes del desafío internacional

Con una ventaja considerable en la tabla de posiciones, el DT destacó el valor psicológico de mantenerse arriba, aunque advirtió que la exigencia del escudo obliga a pelear ambos frentes con la misma intensidad. “Es una de las cosas que hablamos permanentemente. En cada charla previa al partido, resaltamos que poder sostener esta ventaja es importante, porque de alguna manera se les mete presión a los rivales. Tenemos que seguir de esta manera, entendiendo que lo que viene va a ser muy complicado. Ya transitamos la segunda fecha de la segunda rueda y quedan nueve partidos; es decir, 27 puntos en juego”.

El entrenador es consciente de la presión que implica estar a la altura en la Copa Sudamericana. “El tema es que se nos va a mezclar todo con la Copa Sudamericana, y un equipo grande requiere y exige estar a la altura de las dos competencias. Tenemos un desafío muy importante por delante: estar a la altura de lo que requiere una copa internacional, pues representamos un escudo muy importante, y tratar de no bajarnos de la pelea del torneo local, porque obviamente lo queremos ganar, al igual que nuestros perseguidores”.