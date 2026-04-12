Sebastián Ferreira rompe la sequía: “El delantero vive de los goles, se vino un tiempo de sequía”

El atacante expresó su alivio y la importancia de este doblete para lo que resta de la temporada. “Así mismo. Se tardaron los goles para volver, así que nada, ahora estoy contento. Volvieron los goles; espero que vengan de seguida. Sabíamos que íbamos a venir a jugar un partido difícil, el grupo estaba convencido de que teníamos que llevar los tres puntos de acá; por suerte lo pudimos llevar y ahora estamos pensando en lo que es el miércoles”.

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Resiliencia y aporte colectivo

A pesar de los meses sin festejar, Ferreira hizo hincapié en que su enfoque nunca dejó de estar en el beneficio del equipo. Para el delantero, la clave fue mantener la mentalidad positiva y colaborar en el circuito de juego mientras el arco permanecía cerrado. “Yo siempre digo que el delantero vive de los goles, pero bueno, se vino un tiempo de sequía. Yo seguía trabajando, seguía intentando aportar desde donde podía; si no era con los goles, asociando con los compañeros, estando positivo ahí siempre. Yo creo que eso es muy importante para el grupo, así que nada, yo siempre trato de aportar desde donde me toque”.

Competencia interna y el estilo “Vitamina”

El presente del Decano exige respuestas inmediatas de quienes ingresan al campo, algo que Ferreira atribuye a la sana disputa por el puesto en el ataque y a la claridad de los objetivos trazados por el plantel de cara a los duelos de Copa y el torneo local. “Hay una linda competencia sana ahí. Yo creo que es importante, como siempre digo, que el delantero tenga que marcar; cada jugador tiene un juego diferente, pero lo bueno es que estamos respondiendo ahí los delanteros desde donde nos toque. El grupo está fuerte; yo creo que estamos por buen camino con los objetivos que nos propusimos. El miércoles tenemos una final de vuelta y también el otro fin de semana”.

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Asimismo, el goleador reveló detalles de los pedidos tácticos de Pablo “Vitamina” Sánchez, especialmente en la fase defensiva y la presión alta, un sello distintivo del actual cuerpo técnico. “Así mismo. De repente te pide presión tras pérdida, tampoco te pide eso siempre; quiere que seamos inteligentes, que no salgamos de a uno a perder el juego. De repente nos pide que estemos compactos, siempre de acuerdo a la situación del partido”.

Finalmente, Sebastián Ferreira envió un mensaje de unidad a la parcialidad franjeada, destacando el apoyo constante desde las gradas. “Yo creo que hay que ir paso a paso. La hinchada también está respondiendo, está asistiendo en todos los partidos, así que nada: nosotros dentro del campo vamos a dar todo siempre y, todos unidos, vamos a llegar lejos”.