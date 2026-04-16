Pablo Sánchez: “El único equipo que buscó el triunfo, fuimos nosotros”

Consultado sobre qué le faltó al equipo para sellar la victoria como local, Sánchez fue claro al señalar que la intención estuvo presente, pero faltó el toque final. “Me dio la sensación, en el análisis —que hacemos un análisis rápido, por lo que vivimos, porque todavía no pudimos ver nuevamente el partido; lo haremos en los días próximos—, la sensación nuestra es que hicimos todo lo posible para ganar”, explicó el DT.
A renglón seguido, reconoció la dificultad que supuso el esquema del conjunto visitante: “Probablemente, evidentemente, hemos sido ineficaces para poder conseguir el gol. Pero jugamos con un equipo que es especialista en defenderse. Su entrenador hace mucho que juega con este esquema, con esta idea de juego; a mí me tocó enfrentarlo con Palestino contra San Lorenzo y fue idéntico. De hecho, los partidos del grupo fueron 0-0 y 0-0. Son bravos, saben defenderse muy bien”.
A pesar de la frustración por no sumar de a tres, el técnico intentó transmitir serenidad a su plantel, destacando que Olimpia fue el único protagonista que propuso fútbol en Sajonia. “Y nosotros, la tranquilidad de que el único equipo que buscó el triunfo, para mi gusto, fuimos nosotros. Esa es nuestra tranquilidad, se la transmití a los jugadores. Queríamos ganar, porque el ganar hoy nos permitía sacarle 5 puntos a Barraca y 5 puntos a Vasco; y era una diferencia linda, considerable, a falta de 12 puntos”, lamentó respecto a la oportunidad perdida.
Finalmente, “Vitamina” recordó que, aunque se escaparon dos unidades importantes para consolidar el triunfo obtenido previamente fuera de casa, el objetivo principal sigue encaminado. “No lo logramos, pero seguimos punteros en la zona. Evidentemente —y yo esto lo dije, por eso digo que sentimos de alguna manera que dejamos 2 puntos en el camino—, porque era el momento ideal para hacer valer la victoria de visitante. Pero bueno, intentamos; lo intentamos todo el tiempo hasta el final. Lo intentamos con muchas variantes tácticas, con muchos cambios de nombres propios para ir refrescando y buscando alternativas. Pero bueno, lamentablemente no lo pudimos conseguir y se nos termina escapando la posibilidad de ganar el partido”, concluyó.