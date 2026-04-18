Bryan Bentaberry sobre el clásico: “Ellos son los que lo tienen que ir a buscar desde el primer minuto”

Para Bentaberry, la fortaleza interna del “Decano” es la base sobre la cual se asienta el buen momento en el torneo. Pese al apretado calendario, el zaguero considera que el equipo llega en condiciones óptimas. “Los hinchas y los jugadores esperamos este partido todo el año; es un partido diferente. Yo creo que el equipo, como el grupo, estamos unidos. Sabemos lo que queremos lograr este año y creo que vamos en buenos pasos, en buenos términos... A pesar de la cantidad de partidos que tenemos, creo mismo que los que están jugando Copa Libertadores como Sudamericana venimos todos con los mismos partidos. Yo creo que bien; los que más vienen jugando creo que van a llegar bien por el tema de que ya tuvieron bastante descanso”.

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La obligación del rival y la estrategia franjeada

Consciente de la diferencia de seis puntos en la tabla, el defensor uruguayo analizó las posturas que adoptarán ambos equipos en el Defensores del Chaco. Bentaberry fue claro al señalar que la presión recae sobre el conjunto azulgrana. “Sobre todo va a ser un partido difícil porque es un clásico, pero yo creo que ellos son los que lo tienen que ir a buscar desde el primer minuto. Nosotros estamos con esa ventaja que nos da tranquilidad, pero tampoco podemos regalar nada... Cerro tiene que salir sí o sí a buscar los tres puntos, porque ellos están más necesitados que nosotros. Nosotros vamos a hacer nuestro juego como hacemos siempre. Seguramente en algún momento a ellos les va a quedar algún espacio que nosotros aprovecharemos”.

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Richard Ortiz: El respeto hacia una “leyenda”

Al igual que el cuerpo técnico, los jugadores extranjeros del plantel reconocen en su capitán una guía fundamental para entender la mística de estos partidos. Bentaberry no escatimó en elogios para el mediocampista que cumplió 500 juegos con la franja. “Richard es una pieza clave, mismo en Olimpia. Por todo lo que ha logrado, lo que hace día a día; el compañerismo que tiene es impresionante. Creo que todos, de los más chicos a los más grandes, aprendemos con él día a día... como siempre digo, es una leyenda para nosotros”.

Un mensaje para la afición

Finalmente, el zaguero destacó el rol que juega el público olimpista en el ánimo del equipo, proyectando un desenlace exitoso para la campaña. “Creo que yo, como todos mis compañeros, estamos contentos con el hincha. Creo que a cada uno que le toca hablar siempre decimos lo mismo: que el hincha es uno más en la cancha. Agradecido al hincha, y que siga apoyando, que va a ser un gran año para Olimpia”.