Tuyucuá y Río de Janeiro, en el horizonte de Olimpia

Olimpia, el Expreso Decano, atraviesa por un dulce presente deportivo. A esta altura parece tener el camino allanado para la conquista del título del torneo Apertura, que marcaría su 48ª corona liguera.

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El clásico blanco y negro del fin de semana está fijado para las 20:00, en La Huerta del capitalino barrio Las Mercedes, por la decimoctava fecha.

El cronograma de actividades del plantel dirigido por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez comprende las prácticas de miércoles y jueves en turno matinal, a las 08:00.

El entrenamiento del viernes será vespertino, a las 18:30, tras el cual se iniciará la concentración, en el “búnker” franjeado, ubicado en la Zona Norte de Fernando de la Mora.

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Las presentaciones seguidas suprime el libre después de un juego oficial, por lo que para el domingo está fijada otra sesión, a las 10:00, tras la cual los componentes de la dotación disfrutarán del descanso.

El duelo en la capital carioca contra Vasco, a desarrollarse en São Januario, a las 19:00, será clave para el representante paraguayo, que lidera el Grupo G con 4 puntos, seguido por Audax Italiano, con 3. El Barracas Central tiene 2 unidades, mientras que Vasco está con 1, mucho más metido en el Brasileirão, en el que marcha en mitad de tabla.

En La Gran Conquista, el eslogan del segundo torneo en importancia a nivel de clubes de la Conmebol, cada victoria es recompensada por 125.000 dólares, monto embolsado contra Audax y que se le escapó en Sajonia frente a Barracas.

El más ganador del fútbol paraguayo participa por novena vez en la Copa Sudamericana. Sus mejores registros se dieron en 2011 y 2015, llegando a la instancia de octavos de final.