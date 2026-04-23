Olimpia agota las entradas para el clásico blanco y negro en tiempo récord

“Habilitaciones de compra agotadas”, reza el cartel del Olimpia como sello del anuncio de la venta exclusivamente para los socios del club, a 30.000 guaraníes.

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El clásico blanco y negro de este sábado se desarrollará en el estadio La Huerta de Libertad, a las 20:00.

El club local otorgó a los visitantes la doble bandeja Norte, para 4.200 personas, aproximadamente.

El Expreso Decano marcha a la conquista del título del torneo Apertura y con un panorama esperanzador a nivel internacional, en la Copa Sudamericana, en la que lleva un triunfo y un empate en la fase de grupos.

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Para el segundo semestre, el más ganador de nuestro fútbol contará como principal “refuerzo” con Derlis Alberto González, quien viene activando casi en forma normal, luego de una prolongada inactividad por la lesión en la rodilla derecha.

El equipo se definirá este viernes en el entrenamiento marcado para las 18:30, en la Villa de Fernando de la Mora. Luego de la movilización, el plantel dirigido por el argentino Pablo “Vitamina” Sánchez quedará concentrado, en el mismo sitio.