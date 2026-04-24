Olimpia
24 de abril de 2026 - 13:33

Juan Fernando Alfaro, la única duda de Olimpia contra Libertad

El argentino Juan Fernando Alfaro (i), futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Audax Italiano por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Bicentenario La Florida, en Santiago, Chile.
El argentino Juan Fernando Alfaro (i), futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Audax Italiano por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Bicentenario La Florida, en Santiago, Chile.Elvis González

Juan Fernando Alfaro es la única incertidumbre de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez para definir la formación de Olimpia vs. Libertad por la fecha 18 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.

Por ABC Color

Juan Fernando Alfaro es la única duda que tiene Pablo ‘Vitamina’ Sánchez para confirmar la alineación de Olimpia con miras al clásico blanco y negro ante Libertad por la fecha 18 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. En la planificación del técnico argentino está aguardar por el ex Nacional. Si no llega, el DT tiene un plan B.

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Alfaro padece una molestia en el isquiotibial, dolencia que sufrió durante un entrenamiento esta semana. El deseo también es no arriesgar al futbolista por la seguidilla de juegos: luego de visitar al Gumarelo el sábado a las 20:00 en La Huerta, el Rey de Copas viaja a Río de Janeiro para medir el jueves a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026.

El argentino Juan Fernando Alfaro, futbolista de Olimpia, durante el amistoso ante Boca Juniors en el estadio San Nicolás de los Arroyos, en San NIcolás, Argentina.
El argentino Juan Fernando Alfaro, futbolista de Olimpia, durante el amistoso ante Boca Juniors en el estadio San Nicolás de los Arroyos, en San NIcolás, Argentina.

Si Juan Alfaro no llega, juega...

Si Juan Fernando Alfaro no está a disposición de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez el reemplazante será Alex Franco. De esta forma, la alineación tendría una sola modificación con respecto al superclásico suspendido ante Cerro Porteño por los incidentes de barras visitantes con la Policía Nacional en la Gradería Norte del Defensores del Chaco.