Juan Fernando Alfaro, la única duda de Olimpia contra Libertad

Juan Fernando Alfaro es la única duda que tiene Pablo ‘Vitamina’ Sánchez para confirmar la alineación de Olimpia con miras al clásico blanco y negro ante Libertad por la fecha 18 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. En la planificación del técnico argentino está aguardar por el ex Nacional. Si no llega, el DT tiene un plan B.

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Alfaro padece una molestia en el isquiotibial, dolencia que sufrió durante un entrenamiento esta semana. El deseo también es no arriesgar al futbolista por la seguidilla de juegos: luego de visitar al Gumarelo el sábado a las 20:00 en La Huerta, el Rey de Copas viaja a Río de Janeiro para medir el jueves a Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026.

Si Juan Alfaro no llega, juega...

Si Juan Fernando Alfaro no está a disposición de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez el reemplazante será Alex Franco. De esta forma, la alineación tendría una sola modificación con respecto al superclásico suspendido ante Cerro Porteño por los incidentes de barras visitantes con la Policía Nacional en la Gradería Norte del Defensores del Chaco.