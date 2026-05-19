Olimpia y el reporte de los lesionados

El vigente campeón del fútbol paraguayo, Olimpia, animará este miércoles un partido clave por la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama, a las 19:00, en el Defensores del Chaco.

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El sábado lidiará con Luqueño en Itauguá, a las 16:00, por la última fecha del torneo Apertura, en tanto que miércoles 27 jugará con Audax Italiano, en Sajonia, a las 19:00, en el cierre de la fase de grupos de La Gran Conquista.

El informe sanitaria franjeado indica que el uruguayo Lucas Morales cuenta con una contractura en músculos rotadores de la cadera izquierda y recibe tratamiento fisiokinésico, con evolución favorable.

El capitán Richard Ortiz cuenta con una lesión en los femorales de la pierna izquierda, está con tratamiento, con buena evolución.

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Richard Sánchez está con lesión muscular en aductor de la pierna izquierda, en proceso de recuperación.

Por último, Iván Leguizamón padece una sinovitis post traumática en la rodilla derecha y se encuentra con reposo deportivo. Entrena, pero no compite.

La cantidad de bajas es mayor. Gustavo Vargas se encuentra con cuadro gripal. Derlis González continúa con su largo proceso de restablecimiento.