Olimpia contra Vasco da Gama, con el masivo respaldo de la afición

Con el objetivo de desplazar al Vasco da Gama del primer lugar del Grupo G, Olimpia contará con la fuerza de su hinchada para encarar el partido del miércoles de la Copa Sudamericana, a disputarse en Sajonia, a las 19:00.

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El reporte de mediodía de este martes indica que se vendieron un poco más de 27.000 localidades. Aún quedan pendientes entradas para Norte, a 60.000 guaraníes y Plateas, a 80.000. Los tickets pueden ser adquiridos mediante la aplicación de Olimpia.

También están disponibles las zonas más “saladas”, de Albirroja Vip lateral, a 250.000, y la parte central de ese mismo bloque, a 500.000 guaraníes.

En principio, el Gigante de la Colina no le prestó mucho interés a la Copa Sudamericana, hasta que enlazó dos victorias, se ubicó al frente de la clasificación y ahora pugna por el paso directo a los octavos de final.

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El colombiano Wilmar Roldán será el árbitro del esperado choque entre albinegros. El encargado del VAR será el también “cafetero” David Rodríguez.

La más probable formación franjeada de Pablo “Vitamina” Sánchez es la compuesta por: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Fernando Cardozo, Alex Franco, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana y Eduardo Delmás; Adrián Alcaraz.