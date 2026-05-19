Pablo Sánchez “Un equipo copero como Olimpia tiene que mostrar credenciales”

Olimpia ultima los detalles para recibir a Vasco da Gama en lo que será un encuentro correspondiente a la quinta jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana. El Decano del fútbol paraguayo afronta este compromiso con la necesidad de dejar los tres puntos en casa, buscando capitalizar el envión anímico tras la obtención del torneo doméstico y enmendar el traspié sufrido previamente en territorio brasileño.

En la víspera del duelo internacional, el entrenador argentino Pablo “Vitamina” Sánchez evaluó el estado de su plantilla y enfatizó la obligación histórica de la institución de hacer respetar la localía ante un rival de jerarquía:

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“Ya vivimos el golpe que nos pegamos en Brasil, con lo cual vamos a estar más atentos. La idea es, básicamente, que no nos vuelva a pasar lo mismo y en nuestra cancha, con nuestra gente, en nuestro país; un equipo copero como Olimpia tiene que mostrar credenciales, ya nos tocó trastabillar. Fuimos capaces y valientes para reponernos en una cancha muy difícil, como es jugar en Argentina contra Barracas, un equipo muy rudo, y hoy estamos anímicamente preparados para este partido, que sabemos que va a ser muy bravo, pero estamos con mucho optimismo”.

La planificación de los objetivos institucionales

Con el campeonato local ya asegurado, el cuerpo técnico franjeado redirecciona de forma absoluta el foco hacia la escena continental. El entrenador argentino desglosó la relevancia matemática de esta penúltima jornada del grupo, advirtiendo que, si bien la zona se presenta disputada, el desenlace definitivo podría postergarse hasta el cierre de la fase regular el día 27, en el que Olimpia recibirá al Audax Italiano de Chile en el cierre de la fase de grupos.

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“El análisis real es que teníamos dos objetivos claros: que era pelear el campeonato y, ojalá, ganarlo —lo logramos— y, el otro, pasar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Si bien quedan dos fechas, claramente este partido es muy, muy importante. No va a ser determinante, salvo que haya un resultado muy favorable y habrá que ver qué pasa en el otro partido. Y ya esos resultados nos pueden decir algo, pero probablemente se defina en la última jornada, el día 27. Pero sí que es muy importante; no hay ninguna duda”.

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La propuesta táctica ante el conjunto carioca

Respecto al planteamiento estratégico para contrarrestar el volumen de juego del cuadro de Río de Janeiro, el adiestrador de Olimpia fue claro al señalar que buscarán el protagonismo desde el pitazo inicial del árbitro colombiano Wilmar Roldán, aunque manteniendo un equilibrio defensivo estricto para evitar transiciones rápidas del adversario:

“Lo que sí sabemos es que vamos a enfrentar a un equipo brasileño, un equipo que juega bien —ya lo demostró—. Nosotros tenemos que cambiar la imagen que dejamos aquel día en Río de Janeiro y esta es una muy buena oportunidad. Desde nuestro lugar, a ganar el partido. Vamos a salir a ganar el partido, sin ninguna duda, tomando, obviamente, las precauciones lógicas porque tampoco nos vamos a regalar, pero nuestra idea va a ser ganar el partido, sin ninguna duda”.