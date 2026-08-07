Olimpia
07 de agosto de 2026 a la - 13:20

“No sabemos qué pasa con la gente”: pocas entradas vendidas para 2 de Mayo vs. Olimpia

Hinchas de Olimpia con un cartel que nombra a Mateo Gamarra en las afueras del hotel de concentración en Pedro Juan Caballero en la previa del partido ante 2 de Mayo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.
Hinchas de Olimpia con un cartel que nombra a Mateo Gamarra en las afueras del hotel de concentración en Pedro Juan Caballero en la previa del partido ante 2 de Mayo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Olimpia visita a 2 de Mayo por la fecha 4 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. A un día del partido, la venta de entradas es poca.

Por ABC Color

Olimpia viaja Pedro Juan Caballero para disputar la fecha 4 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, que el jueves visita a Vasco da Gama por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, enfrenta a 2 de Mayo en el Río Parapití: el partido es el sábado 8 de agosto, a las 18:30, hora de Paraguay.

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A pesar del triunfo 5-0 sobre Rubio Ñu, siendo el primero en el campeonato, y de la ida de Tim Payne, el público del Franjeado en el norte del país no está llenando las expectativas en las boleterías del Gallo norteño a un día del cotejo. La institución habilitó 15.000 lugares, pero hasta el momento, ni siquiera el cincuenta por ciento fue vendido.

Los hinchas adquieren las entradas para el partido 2 de Mayo vs. Olimpia por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en las boleterías del estadio Río Parapiti, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.
Los hinchas adquieren las entradas para el partido 2 de Mayo vs. Olimpia por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en las boleterías del estadio Río Parapiti, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.

2 de Mayo vs. Olimpia: ¿Cuántas entradas vendidas a un día del partido?

“Dos mil entradas vendidas por ahora”, reveló el vicepresidente del ‘2’ al Cardinal Deportivo. “Esperamos que en ventanilla la venta aumente en la tarde y también mañana. Habilitamos un total de quince mil lugares para todos los sectores”, comentó Víctor Duarte. “Con mucho optimismo, esperamos llegar a cinco mil o seis mil”, mencionó.

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El directivo del 2 de Mayo explicó que “el movimiento es lento” y agregó que “no sabemos qué pasa con la gente”. En la fecha 2, los dirigidos por Eduardo Ledesma y Diego Gavilán habían superado 2-1 a Cerro Porteño en el Río Parapití, que tuvo un marco de muy poco público. La diferencia es que el choque ante el Ciclón fue entre semana (martes 28).

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2 de Mayo vs. Olimpia: Los precios de las entradas para el partido

La venta de las entradas para 2 de Mayo vs. Olimpia continúa. El club pedrojuanino habilitó las boleterias del estadio Río Parapití de 09:00 a 18:00. Los aficionados también pueden adquirir las boletas vía on-line en la Red Ambar. “Niños desde los tres (3) años abonan sus ingresos en todos los sectores habilitados”, publicó el Gallo norteño en las redes sociales.

  • Gradería Norte local: 20.000 gs.
  • Platea local: 30.000 gs.
  • Preferencia local: 60.000 gs.
  • Gradería Sur visitante: 20.000 gs.
  • Preferencia Visitante: 60.000 gs.