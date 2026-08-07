“No sabemos qué pasa con la gente”: pocas entradas vendidas para 2 de Mayo vs. Olimpia

Olimpia viaja Pedro Juan Caballero para disputar la fecha 4 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, que el jueves visita a Vasco da Gama por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, enfrenta a 2 de Mayo en el Río Parapití: el partido es el sábado 8 de agosto, a las 18:30, hora de Paraguay.

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A pesar del triunfo 5-0 sobre Rubio Ñu, siendo el primero en el campeonato, y de la ida de Tim Payne, el público del Franjeado en el norte del país no está llenando las expectativas en las boleterías del Gallo norteño a un día del cotejo. La institución habilitó 15.000 lugares, pero hasta el momento, ni siquiera el cincuenta por ciento fue vendido.

2 de Mayo vs. Olimpia: ¿Cuántas entradas vendidas a un día del partido?

“Dos mil entradas vendidas por ahora”, reveló el vicepresidente del ‘2’ al Cardinal Deportivo. “Esperamos que en ventanilla la venta aumente en la tarde y también mañana. Habilitamos un total de quince mil lugares para todos los sectores”, comentó Víctor Duarte. “Con mucho optimismo, esperamos llegar a cinco mil o seis mil”, mencionó.

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El directivo del 2 de Mayo explicó que “el movimiento es lento” y agregó que “no sabemos qué pasa con la gente”. En la fecha 2, los dirigidos por Eduardo Ledesma y Diego Gavilán habían superado 2-1 a Cerro Porteño en el Río Parapití, que tuvo un marco de muy poco público. La diferencia es que el choque ante el Ciclón fue entre semana (martes 28).

2 de Mayo vs. Olimpia: Los precios de las entradas para el partido

La venta de las entradas para 2 de Mayo vs. Olimpia continúa. El club pedrojuanino habilitó las boleterias del estadio Río Parapití de 09:00 a 18:00. Los aficionados también pueden adquirir las boletas vía on-line en la Red Ambar. “Niños desde los tres (3) años abonan sus ingresos en todos los sectores habilitados”, publicó el Gallo norteño en las redes sociales.