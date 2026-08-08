Vitamina Sánchez: “Olimpia empezó mal, lo reconocemos”

“Nosotros jugamos cuatro partidos, perdimos tres, ganamos uno. Es muy malo el comienzo, pésimo”, admitió el técnico franjeado en conferencia de prensa.

Lea más: Festejo en el corral: 2 de Mayo derrotó a Olimpia 1-0 sobre el final en el Norte

Más allá del resultado, Sánchez consideró que Olimpia tuvo el control del partido durante buena parte del compromiso y que la propuesta desarrollada ante el conjunto norteño estuvo acorde con lo planificado.

“Entiendo que hicimos un buen partido. Dominamos, lo controlamos, lo buscamos por derecha, por izquierda. Desde ese lugar no fallamos”, analizó.

El entrenador explicó que el cuerpo técnico había previsto que 2 de Mayo utilizara una línea de cinco defensores, teniendo en cuenta el antecedente del equipo norteño frente a Cerro Porteño. Sin embargo, el local modificó su estructura durante el encuentro.

Según Sánchez, Olimpia consiguió generar dificultades especialmente mediante sus extremos. “Ellos empezaron a protegerse para que los duelos de Romeo (Benítez) y Pedro (Zarza) no sean mano a mano, sino contra dos jugadores”, explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El principal déficit estuvo, según su análisis, en las dos áreas. Olimpia no logró aprovechar las ocasiones que generó y terminó concediendo el gol tras una pérdida de balón que el técnico calificó como evitable.

“Si cometemos el error en la jugada del gol, donde hay una pérdida que no tendría que haber sucedido, son cosas que tenemos que corregir. No pueden volver a suceder”, sostuvo.

Sánchez también reconoció que el equipo necesita mejorar en la definición. “Fuimos ineficaces a la hora de generar con más claridad situaciones de gol y las que tuvimos las fallamos”, señaló.

El entrenador destacó, sin embargo, el trabajo defensivo de 2 de Mayo, que consiguió neutralizar buena parte de los ataques franjeados. También explicó que la altura de Pedro Juan Caballero llevó al cuerpo técnico a considerar los remates de media distancia como una alternativa ofensiva, aunque Olimpia tampoco logró ser efectivo por esa vía.

“Era un recurso que podíamos utilizar y hoy, obviamente, desde ese lugar tampoco fuimos efectivos”, reconoció.

El debut de Matus y el desafío internacional

Uno de los aspectos positivos destacados por Sánchez fue el debut del chileno Esteban Matus. El mediocampista tuvo su estreno con la camiseta de Olimpia y, pese al poco tiempo de adaptación, recibió una valoración positiva de su entrenador.

“Para mi gusto superó las expectativas. Debutar de visitante, en una cancha difícil, encontrar un buen equipo que arrancó bien, habiendo entrenado muy poco y conociendo muy poco a los compañeros, es un partido muy bueno, muy correcto”, manifestó.

Ahora, Olimpia deberá dejar atrás rápidamente la derrota porque el jueves tendrá una cita de alto voltaje internacional frente a Vasco da Gama, en Brasil, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Sánchez aseguró que el plantel quedó golpeado por el resultado, pero confía en la reacción inmediata. “Los chicos están golpeados. Nosotros no esperábamos empezar de esta manera”, reconoció.

El técnico también habló sobre Juan Fernando Alfaro y Romeo Benítez, dos de los futbolistas que más minutos acumularon. Señaló que ambos están bien y que serán evaluados de cara al compromiso internacional.

“A veces hay jugadores que son muy importantes para un equipo y los tenemos que sostener quizás un poco más que a otros, pero a medida que estén bien”, explicó.

La prioridad ahora está puesta en corregir los errores y recuperar rápidamente la confianza. Olimpia tendrá el jueves una oportunidad inmejorable para cambiar el ánimo y transformar la preocupación del torneo local en una reacción internacional.