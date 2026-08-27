Informe de Olimpia sobre la lesión de Lentinelly

La victoria de Olimpia por 5-3 sobre Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, por la tercera fase de la Copa Paraguay, en Capiatá, fue en cierta medida empañada por la lesión de consideración sufrida por el arquero uruguayo Carlos Sebastián Lentinelly, de 29 años, reemplazado por Gastón Olveira en el segundo tiempo.

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En informe médico franjeado indica que el guardameta alternativo charrúa, que tuvo la oportunidad de ser titular en la Copa de Todos, “padece un traumatismo facial con herida contusa cortante en la región maxilar inferior”.

El comunicado refiere que el atleta se encuentra lúcido, con signos vitales normales. En las próximas horas será sometido a estudios, que determinarán la magnitud de la lesión y los pasos a seguir para su recuperación.

Lentinelly, formado en Liverpool de Montevideo, llegó al más ganador del fútbol paraguayo a principios de temporada. Disputó cuatro partidos del torneo Apertura, en los que recibió seis goles.