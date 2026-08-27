Olimpia incorpora a un venezolano que llega del fútbol chino

Ya sin cartelera internacional en lo que resta de la temporada, y con un plantel por de más nutrido para afrontar el torneo Clausura y la Copa Paraguay, Olimpia incorpora a un atacante venezolano que viene de jugar en China, algo como que no cierra del todo, que hace un poco de “ruido” al “mundo franjeado”.

Lea más: Informe de Olimpia sobre la lesión de Lentinelly

Saúl Alejandro Guarirapa Briceño, natural de Puerto La Cruz, de 23 años, llega al más ganador del fútbol paraguayo tras actuar a préstamo en el Zhejiang FC, con el que animó 12 partidos y registró dos goles.

La carrera profesional de Guarirapa comprende 150 juegos con 38 anotaciones.

El atacante caribeño se formó en el Caracas y actuó igualmente en CSKA Moscú y FK Sochi de Rusia, Sharjah FC de Emiratos Árabes Unidos y Zhejiang FC de China.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Es tan necesaria la incorporación de un centroatacante? La gran incógnita. El mundialista Arnaldo Antonio Sanabria, fichado por Inter de Porto Alegre, estuvo a punto de llegar al Decano, que luego hizo gestiones por el también seleccionado Gabriel Ávalos. La gente esperaba una contratación de ese calibre, si realmente iba a llegar alguien más en este mercado de pases invernal. Sin embargo, llega Guarirapa, justo en un momento en el que Hugo Sandoval y Carlos Sebastián Ferreira están tomando vuelo futbolístico.

El libro de pases se cierra este viernes, por lo que no se puede descartar alguna sorpresa más en la Villa de Fernando de la Mora.