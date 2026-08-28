El delantero Gabriel Ávalos se convierte en flamante refuerzo de Olimpia

El mercado de pases paraguayo tiene su gran golpe de efecto, pues Gabriel Ávalos dejará Independiente de Avellaneda para sumarse a Olimpia. El acuerdo se pactó en un momento límite: el vínculo del atacante con el club de Avellaneda expiraba a fines de diciembre y, sin una oferta de renovación sobre la mesa, su salida en condición de libre al final del año era el escenario más esperado. Con este giro el Decano se asegura una carta de gol de jerarquía internacional.

Los números de la operación

Según información difundida por Germán García Grova, especialista en mercados de fichajes, la transferencia se mueve en torno a US$ 1.000.000, pero el entendimiento contempla la cancelación de la cuota de junio pendiente por la ficha del lateral izquierdo Facundo Zabala.

Al mismo tiempo, el “Rojo” de Avellaneda utilizará parte de la operación para regularizar los haberes adeudados al propio Ávalos. En Para Uno hay máxima confianza. El delantero firmará un contrato hasta 2028, un vínculo extenso y atípico para sus 35 años que refleja la apuesta total de la directiva franjeada por su jerarquía y experiencia.

Independiente se desprende de su goleador en la última temporada. El nacido en Edelira cierra su etapa en el Rojo con 109 partidos jugados, 33 goles y 11 asistencias, números que lo consolidaron como la referencia ofensiva del equipo desde su arribo (por el cual la institución había invertido cerca de dos millones de dólares).

Regreso al país y vigencia mundialista

Para el atacante, esta transferencia significa volver a competir en el fútbol paraguayo -donde inició en Independiente de Campo Grande en 2012 antes de pasar a General Díaz en 2013- después de 13 años de exitoso recorrido internacional por Chile (Deportes Concepción), Uruguay (Peñarol) y Argentina (Crucero del Norte, Nueva Chicago, Godoy Cruz, Patronato, Argentinos Juniors e Independiente de Avellaneda).

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Su gran nivel sostenido en el vecino país no solo lo mantuvo en la élite, sino que le valió integrar el radar de la Albirroja y disputar el Mundial 2026 con la selección paraguaya. Olimpia se lleva experiencia pura, olfato goleador y vigencia internacional para ir por todo en el plano local e internacional.