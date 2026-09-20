Pablo Sánchez explicó por qué Derlis González no ingresó ante San Lorenzo: “Esperemos que no sea de gravedad”

“Nos quedaba un solo cambio y la idea era ponerlo a Derlis, pasarlo por la banda a Braian. Lo encontrábamos ya muy cansado a Romeo”, relató Sánchez en conferencia de prensa.

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El técnico explicó que la planificación contemplaba ubicar a González detrás de Hugo Sandoval, mientras Braian Romero debía colaborar por la banda.

“La idea era ponerlo a Derlis detrás de Hugo. Y en la entrada en calor, en el último pique, cuando yo le había pedido al profe que lo prepare, sintió como que se le desprendió algo en el talón”, contó.

Según el entrenador, el futbolista se asustó ante la sensación que tuvo y el cuerpo técnico también temió que pudiera tratarse de una lesión de mayor consideración.

“Nos dice el médico que es una cuestión normal de la fascia, que sintió como que se le desprendió o se le despegó una cicatriz y se asustó Derlis, y nos asustamos todos. Pensamos que podía ser más grave”, explicó Sánchez.

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El DT evitó adelantar un diagnóstico definitivo y expresó su deseo de que el inconveniente no revista gravedad.

“Esperemos que no sea de gravedad”, manifestó.

La situación también generó una reacción de algunos aficionados que esperaban ver al delantero dentro del campo. Sánchez explicó que recibió insultos desde las gradas cuando finalmente ingresó otro jugador.

“Había alguno, uno o dos, que eran expectantes de que entre Derlis. Cuando lo vieron a Matu, nada, me empezaron a insultar y le hice señas de que se había lesionado. Simplemente eso”, relató.

Más allá del episodio, Sánchez valoró la actuación colectiva de Olimpia, que consiguió una victoria importante para cerrar la primera rueda del campeonato en una posición expectante.

“Era un partido un poco tramposo”, había advertido el entrenador al analizar el compromiso. Recordó además que San Lorenzo había sido el único rival al que Olimpia no pudo vencer en el torneo anterior.

“De los seis nos sacó cuatro. Es un equipo que está sumamente complicado y que estos partidos los quieren ganar porque juegan contra el más grande, contra el equipo más importante del país, contra el último campeón”, señaló.

Para Sánchez, el triunfo dejó varios aspectos positivos: “Tuvimos la capacidad de meter tres goles, que es importante”, destacó, además de remarcar que Olimpia volvió a terminar un partido con la valla invicta.

El entrenador también resaltó el primer gol de Gabriel Ávalos con la camiseta franjeada y la actuación de Juan Vera, dos de los puntos altos que, según su análisis, permitieron al equipo terminar la primera rueda con confianza.