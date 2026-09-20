Vitamina Sánchez: “Nos repusimos” y Olimpia encara la segunda rueda con optimismo

“Estamos muy contentos con el tema de haber logrado el objetivo que nos propusimos ante un comienzo dubitativo”, expresó Sánchez.

Lea más: Olimpia derrota a San Lorenzo en un trámite y se pone a un punto de la cima

El técnico recordó algunos de los puntos que marcaron el arranque del campeonato, entre ellos los partidos ante Nacional y 2 de Mayo.

“Trastabillamos en partidos que entendíamos que no lo merecíamos. Podemos recordar el partido con Nacional, partido con 2 de Mayo, donde se nos escapa en la última jugada del partido”, señaló.

También mencionó el empate ante Guaraní y la necesidad que tenía el equipo de sumar los nueve puntos siguientes.

“Decíamos que iba a ser importante ganar los nueve puntos y nos quedamos con los nueve puntos. Eso nos permite hoy enfrentar esta segunda rueda con mucho optimismo”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sánchez consideró que uno de los principales méritos del plantel fue su capacidad para recuperarse sin abandonar la idea futbolística.

“Lo que sí rescato es que nosotros le mostramos a ellos que ese era el camino, que no había que claudicar”, manifestó.

El entrenador admitió que Olimpia debía reducir los errores, tanto en defensa como en ataque, pero sostuvo que la propuesta debía mantenerse.

“Obviamente teníamos que achicar los márgenes de errores tanto en defensa como ataque, pero si sosteníamos la intención y esta propuesta de querer ser protagonistas, nos íbamos a reponer”, explicó.

Y remarcó: “No era fácil, pero nos repusimos”.

Sánchez valoró especialmente que el equipo haya logrado recuperarse después de sumar apenas tres puntos de los primeros 12 posibles.

“No hay muchos equipos que cuando arrancan un torneo con tres puntos de 12 posibles terminan la primera rueda a segundo o un punto del puntero”, apuntó.

De cara a lo que viene, el DT también destacó la recuperación del plantel en materia física.

“Vamos a enfrentar esta segunda rueda con mucho optimismo y, por otro lado, con la gran mayoría, casi un 90, 95 por ciento de los jugadores óptimos”, indicó.

Uno de los nombres destacados por Sánchez fue Juan Vera, quien convirtió ante San Lorenzo y tuvo una actuación que mereció los elogios del entrenador.

“A mí Juan me encanta, ustedes lo saben, yo lo he dicho un montón de veces”, afirmó.

El técnico fue contundente al defender al zaguero: “Hoy demostró que es un jugador bárbaro, hizo jugar al equipo, salió jugando, hizo el gol, cerró, hizo buenas coberturas”.

También resaltó el nivel de la zaga central franjeada: “Tenemos muy buenos centrales. La saga central de Olimpia está en muy, muy buenas manos”.

Otro de los temas abordados fue la ausencia de Eduardo Delmás y Gastón Olveira en los próximos compromisos. Sánchez sostuvo que el equipo debe encontrar alternativas sin modificar demasiado su estructura.

“Nosotros confiamos en que a nosotros no nos cambie demasiado la ausencia de Eduardo”, señaló.

Sobre el arquero Sebastián Lentinelli, quien tendría la responsabilidad de reemplazar a Olveira, el entrenador pidió respaldo.

“Es el momento de apoyarlo. Necesitamos que todo el mundo lo apoye, que todo el mundo confíe, que la gente le tire buenas vibras”, manifestó.

Sánchez aseguró que habrá una semana de diálogo con el arquero: “Va a ser una semana de mucha charla y mucho diálogo con Seba”.

Con la primera rueda finalizada, el entrenador dejó claro que el objetivo es seguir peleando arriba. “Claramente sería muy importante poder agarrar la punta por primera vez en el torneo”, afirmó.

Pero también puso el próximo desafío en perspectiva: “No determinante, porque después de ese partido van a quedar diez fechas, treinta puntos en juego”.

Olimpia, según el análisis de su entrenador, llega a la segunda rueda con confianza, un plantel prácticamente completo y la convicción de que la reacción mostrada en las últimas fechas puede sostenerse.