Olimpia no podrá contar con su capitán contra Nacional

Antes de dar continuidad a su campaña en el campeonato Clausura, Olimpia deberá cambiar de chip para afrontar el duelo de los octavos de final de la Copa Paraguay contra el Sportivo Luqueño.

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El choque contra los auriazules, por un cupo en los cuartos de final de la Copa de Todos está fijado para este jueves 1 de octubre, en el estadio Defensores del Chaco, a las 19:00.

El vencedor de esta llave lidiará en cuartos de final del torneo de integración contra Recoleta FC, que viene de eliminar a Guaireña, al derrotarlo por 3-1.

Por el Clausura, el Decano lidiará el martes 6 con Nacional, en Sajonia, a las 19:00. El entrenador argentino Pablo Andrés “Vitamina” Sánchez no podrá contar con el capitán Richard Ortiz Bustos, de 36 años.

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El mediocampista de contención franjeado llego al límite de tarjetas amarillas y tiene una fecha de suspensión, por lo que no podrá actuar contra la Academia.

En las competencias ligueras, la acumulación de cinco tarjetas amarillas equivale a un partido de suspensión automática. Richard fue amonestado contra Recoleta, Guaraní, Trinidense, San Lorenzo y Libertad, por lo que se encuentra inhabilitado en la 13ª ronda. Sí podrá actuar en la Copa Paraguay contra el Sportivo Luqueño.