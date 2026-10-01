Copa Paraguay
01 de octubre de 2026 a la - 12:26

Olimpia: ¿A qué rival enfrenta si elimina hoy a Sportivo Luqueño?

Rodney Redes (i), jugador de Olimpia, festeja un gol en el partido frente a San Lorenzo por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Rodney Redes (i), jugador de Olimpia, festeja un gol en el partido frente a San Lorenzo por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.Arsenio Acuña, ABC Color

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Luqueño por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Decano busca el boleto a la próxima instancia en la que hay rival definido.

Por ABC Color
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Olimpia disputa hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Decano, que el lunes escaló a la punta del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay, afronta el certamen con el objetivo de la triple corona. Y en la serie de los 16 mejores, enfrenta a Sportivo Luqueño: el partido es a las 19:00, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción.

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El Franjeado, finalista de la primera edición y campeón en 2021, mide al Auriazul de Lucas Barrios luego de superar a Cristóbal Colón de Julián Augusto Saldívar en la ronda de los 16avos de final. Bryan Bentaberry, Carlos Sebastián Ferreira, Hugo Sandoval, Rubén Lezcano y Derlis González habían convertido los tantos de la victoria 5-3 el 26 de agosto en el Erico Galeano.

Los jugadores de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la fecha 10 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la fecha 10 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

Olimpia: ¿Qué rival espera en los cuartos de la Copa Paraguay 2026?

Si los dirigidos por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez eliminan al Auriazul de Lucas Barrios, que están muy cerca de los puestos del descenso en la tabla del promedio, hay rival definido en la próxima etapa: Recoleta FC. El Canario, que ganó solo 2 (ambas en Copa Paraguay) de las últimas 12 presentaciones, remontó y superó 3-1 a Guaireña en los octavos de final.