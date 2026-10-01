Olimpia: ¿A qué rival enfrenta si elimina hoy a Sportivo Luqueño?

Olimpia disputa hoy los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Decano, que el lunes escaló a la punta del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay, afronta el certamen con el objetivo de la triple corona. Y en la serie de los 16 mejores, enfrenta a Sportivo Luqueño: el partido es a las 19:00, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción.

Lea más: Olimpia vs. Sportivo Luqueño: A qué hora juega y dónde ver hoy

El Franjeado, finalista de la primera edición y campeón en 2021, mide al Auriazul de Lucas Barrios luego de superar a Cristóbal Colón de Julián Augusto Saldívar en la ronda de los 16avos de final. Bryan Bentaberry, Carlos Sebastián Ferreira, Hugo Sandoval, Rubén Lezcano y Derlis González habían convertido los tantos de la victoria 5-3 el 26 de agosto en el Erico Galeano.

Olimpia: ¿Qué rival espera en los cuartos de la Copa Paraguay 2026?

Si los dirigidos por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez eliminan al Auriazul de Lucas Barrios, que están muy cerca de los puestos del descenso en la tabla del promedio, hay rival definido en la próxima etapa: Recoleta FC. El Canario, que ganó solo 2 (ambas en Copa Paraguay) de las últimas 12 presentaciones, remontó y superó 3-1 a Guaireña en los octavos de final.