La sorpresa en el probable once de Olimpia frente a Nacional

Olimpia disputa un partido clave por el bicampeonato en la fecha 13 del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo. El vigente campeón de la Primera División de Paraguay enfrenta a Nacional en un choque entre el segundo y el tercero en la tabla de posiciones después de la victoria 2-1 de Libertad sobre Recoleta FC. El Franjeado está obligado a ganar para recuperar la punta.

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El Decano también necesita una recuperación inmediata luego de la eliminación de la Copa Paraguay 2026. El campeonato de Liga es el único objetivo del Rey de Copas, que perdió (1-1) 4-2 por penales con Sportivo Luqueño en los octavos de final del certamen nacional, resultado que impidió la triple corona y que reavivó la crítica de los hinchas contra Pablo ‘Vitamina’ Sánchez.

¿Quién es la sorpresa de Vitamina en la formación de Olimpia?

En la víspera del cotejo ante la Academia, ‘Vitamina’ confirma la alineación en el entrenamiento de este lunes por la noche. El DT, que no puede contar con Richard Ortiz por acumulación de tarjetas amarillas, alineó a un futbolista que fue suplente, pero que ni siquiera ingresó el jueves frente al Auriazul: Rubén Lezcano. El mediapunta aparece en el probable que maneja el técnico.

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Lezcano es la alternativa que maneja Sánchez en lugar de Romeo Benítez, quien está con una molestia muscular y sería aguardado hasta el día el cotejo. Si el ex Athletico Paranaense no supera la dolencia, el ex Fluminense tiene chances de iniciar en el equipo a pesar del momento que atraviesa en el semestre, sin la misma determinación que mostró en la primera parte del año.

Rubén Lezcano: Los números con Olimpia en este 2026

Rubén Lezcano solo jugó 11 de los 16 partidos que disputó Olimpia desde julio entre el torneo Clausura 2026, la Copa Sudamericana 2026 y la Copa Paraguay 2026. El ofensivo de 22 años, que en el primer semestre estuvo en 21 cotejos y anotó 4 tantos, registra un gol: de penal, el 4-2 parcial sobre Cristóbal Colón de Julián Augusto Saldívar por los 16avos de final de la competencia nacional.