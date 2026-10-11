Olimpia: Hugo Sandoval se baja del Expreso por lesión

Olimpia divulgó este domingo la lista de jugadores citados por el entrenador Pablo Andrés “Vitamina” Sánchez para el enfrentamiento vespertino contra Rubio Ñu, a disputarse en el estadio La Arboleda de Santísima Trinidad, a las 17:00, por la decimocuarta fecha del torneo Clausura 2026.

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El centrodelantero Hugo Alexander Sandoval Arévalos, de 26 años, se baja del Expreso al presentar una molestia muscular.

El ariete llegó al más ganador de nuestro fútbol a principios de temporada proveniente de Recoleta FC y pese a ser considerado generalmente como pieza de recambio, fue autor de goles trascendentales para la causa franjeada.

Sandoval, surgido en 3 de Febrero de Ciudad del Este, con pasado en las formativas del Corinthians, Nacional y Guillermo Brown de Argentina, lleva siete anotaciones en 28 cotejos en la institución del barrio Mariscal López.

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Olimpia desembolsará 250.000 dólares para hacerse del 50 por ciento de los derechos económicos del ariete, quien llegó a la Villa con bajo perfil y fue ganando terreno a base a definiciones certeras.