Richard Sánchez es bicampeón con Olimpia en este 2026, pero el futuro del canterano en el club es una incógnita. El contrato de préstamo del mediocampista con el Decano finaliza el 31 de diciembre y una vez terminada, debe regresar a Racing de Avellaneda, con el que tiene vínculo hasta finales de 2028. “El club sabe lo que yo quiero”, expresó a ABC.

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“Estuvimos hablando también, pero prefiero no hablar tanto de eso”, manifestó Sánchez en la Villa Olimpia durante los festejos de la conquista del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El objetivo, a corto plazo, del jugador de 30 años es disputar las dos fechas restantes del campeonato y la definición de la Supercopa Paraguay 2026 (12 de diciembre).

Richard Sánchez: “Jugar los partidos que restan y ver que pasa”

“Jugar los dos partidos que restan, jugar la Supercopa y luego ver que pasa”, aseguró Sánchez, quien celebró el sexto título con el Franjeado. Los anteriores fueron en el tetracampeonato con Daniel Garnero (torneo Apertura 2018, torneo Clausura 2018, torneo Apertura 2019 y torneo Clausura 2019) y en el torneo Apertura 2026.