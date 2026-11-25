Pasó de dar sus primeros pasos en Primera División a convertirse en la joya más codiciada del fútbol paraguayo en cuestión de meses. Eduardo Delmás, la fulgurante aparición del Olimpia bicampeón de la temporada, cierra un año de ensueño con los pies sobre la tierra y la mirada puesta en los próximos desafíos de su carrera.

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En charla con la mesa del Cardinal Deportivo, el juvenil explicó cómo logra mantener la calma en medio del ruido que generan los elogios y las versiones sobre su futuro, apoyándose en su entorno familiar y en el respaldo institucional: “Obviamente que sí; se me vienen cosas a la cabeza cuando salen esas noticias, esos clubes que suenan. Pero yo cada partido trato de disfrutar y de divertirme adentro de la cancha, que es el lugar en donde me encanta estar y disfruto —que es adentro de una cancha—. Por suerte, tengo un papá (el representante Jani Delmás) que maneja esas cosas y un club que me cuida mucho, y que van a terminar tomando la mejor decisión para los dos lados”.

El dilema: la Copa con el Decano o el salto al exterior

Con el mercado de pases a la vuelta de la esquina y el prestigio internacional de Olimpia en el horizonte, la gran incógnita pasa por saber dónde jugará en la próxima temporada. Consultado sobre cómo se visualiza para el año entrante, Delmás puso sobre la balanza su deseo personal y su proyección profesional: “Yo, adentro de una cancha, la verdad que sea donde sea, siempre adentro de una cancha. Obviamente, tengo un sueño que es jugar la Libertadores con Olimpia, pero también sé que algo muy positivo para mi carrera sería jugar en Europa, así que yo creo que se van a ver, van a llegar ofertas, se van a analizar y se va a terminar tomando la mejor decisión para mí y para el club”.

Ante el escenario de disputar primero la fase de grupos de la Copa Libertadores y esperar luego el mercado fuerte de mitad de año en el Viejo Continente, el futbolista detalló cuál es la hoja de ruta que analizan junto a su entorno: “Así mismo, tengo entendido que ahora apuntan a fichajes puntuales, como uno o dos para posiciones específicas, y a mitad de año sería el comienzo de la temporada ya; y, como dijo mi papá, creo que una de las intenciones que tenían era ver si se concretaba una oferta ahora y quedarme seis meses acá y luego ya ir a empezar mi carrera allá afuera”.

La postura de “Vitamina” Sánchez

Del lado del cuerpo técnico, la posibilidad de perder a una de sus máximas figuras jóvenes se asume con realismo económico y deportivo. El entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez, también se refirió a la eventual transferencia de su pupilo y dejó en claro la importancia financiera de este tipo de operaciones para el club: “Yo entiendo. En realidad, esto también yo siempre lo digo: los clubes subsisten por las ventas de los futbolistas y hay que vender, y cuando un club tiene una posibilidad tan buena —tener un jugador tan maravilloso, tan joven y con tantas posibilidades—, lo más probable es que en algún momento se transforme en dinero y en ingresos para la institución”.