Cuando un entrenador asume el mando en un club grande, la regla del jugador juvenil suele aparecer como un condicionante de planificación. Para Pablo “Vitamina” Sánchez, bicampeón con Olimpia, aquel requisito reglamentario terminó convirtiéndose en el hallazgo de una irrupción fulgurante: la de Eduardo Delmás, un futbolista que quemó etapas a toda velocidad y se volvió determinante en el equipo franjeado.

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Compartiendo mesa con el Cardinal Deportivo, el estratega recordó cómo fue el primer contacto con el juvenil al iniciar su ciclo y qué le llamó la atención desde el arranque: “Llegué y me dijeron que tenía a Junior Gamarra, juvenil, es un muy buen jugador, y está Eduardo Delmás. Y bueno, era cuestión de utilizar la pretemporada para empezar a verlos, para saber qué nos podían dar, cómo se iban desenvolviendo ellos en el día a día y conociendo al nuevo cuerpo técnico. Y bueno, el que más me llamó la atención, obviamente, fue Eduardo”.

De inmediato, el técnico notó que la madurez de Delmás superaba con creces su escaso rodaje en la máxima categoría: “Mi mirada ya hacia él, y esto yo lo hablaba con el cuerpo técnico, le digo: “Este chico no parece juvenil, no se comporta como juvenil. O sea, se comporta como un jugador profesional”. Averigüé, tenía solamente 45 minutos en primera”.

Técnica, perfil y un gol en el clásico

Más allá de su postura y su actitud cotidiana, lo que terminó de convencer al cuerpo técnico fue su limpieza con la pelota y su capacidad para decidir bien bajo presión. Al explicar qué fue lo que más lo sorprendió de su juego, “Vitamina” desglosó sus virtudes técnicas: “Que jugaba bien. Verlo jugar bien, a simple vista, jugaba bien. Resolvía bien. Después, cuando lo empezás a desmenuzar, sus perfiles son siempre correctos, utiliza muy bien el pie derecho. O sea, no necesita constantemente de su pie zurdo. Y el zurdo, generalmente, utiliza mucho más la zurda que el diestro, que la derecha”.

⚽️🤯👏 ¡PERO QUÉ GOLAZO! Eduardo Delmás y una jugada magistral para romper el cero en el clásico y darle la ventaja a Olimpia.



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El entrenador puso el foco en esa versatilidad poco habitual y la conectó con su aparición en uno de los partidos más exigente del calendario, como el Superclásico: “El diestro a veces sí utiliza la izquierda. Él parece, tiene esa tendencia más del diestro, que utiliza la otra pierna. Él utiliza muy bien la derecha. Fíjate que cuando hace el gol a Cerro, la gambeta la hace con el pie derecho. Precisión a velocidad, hoy por hoy en el fútbol, es difícil en un contexto como el clásico”.

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Formación, vestuario y el factor inglés

Para el argentino, el rendimiento de un futbolista también se explica por su entorno, su formación y la forma en que se integra al grupo. Así describió el recorrido que hizo para conocer más a fondo al joven mediapunta: “Edu reunía un montón de condiciones deportivas que lo llevaron a hacer este gol. Y después, obviamente, la cabeza. Yo hasta ahí no lo conocía. Me fui enterando: “Che, mirá, la mamá es tal (Larissa Schaerer), el papá es tal (Jani Delmás)”. Y viene de buena familia. Después te vas dando cuenta. Yo siempre hablo con los chicos, que también es una manera de saber quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus orígenes. Y Edu venía de vacaciones de Punta del Este”.

Ese respaldo familiar y cultural también sumó puertas adentro, facilitando incluso la adaptación del lateral neozelandés: “Entonces, ahí ya lo empezamos a mirar: “Sí, está en otro nivel”. Y bueno, es lo que nos toca. Uno no elige dónde le toca. Y bienvenido sea que le tocó nacer en una buena familia, con buenos padres, tener una buena educación. Fue un aporte cuando llegó Tim Payne con el tema del inglés, porque es de los pocos jugadores que habla inglés. Y también eso le permitió a Tim hacerse más rápido, por lo menos de un amigo, inmediatamente”.

🙌 ¡La entrevista de Eduardo Delmas a Tim Payne en el Museo CONMEBOL!



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Mesura ante los flashes y cosecha de títulos

La explosión de un juvenil en Olimpia trae consigo elogios repentinos, exposición pública y un cambio brusco en la rutina cotidiana. “Vitamina” contó qué conversó con Delmás para acompañarlo en ese proceso y resumió el saldo de trofeos que el juvenil acumuló: “Yo hablé en su momento con Edu. Le digo: “¿Cómo es, Edu? Le digo: empezar a ir al shopping con tus amigos cuando iban a ver vidriera o iban a ver chicas —le digo—, ya te cambia todo”. Y me dice: “Sí, sí, hay un cambio en mi vida”. Pero Edu lo manejó muy bien, y el cambio de Edu fue: ganó 3 títulos, ganó más títulos que todos los jugadores de Olimpia, porque además del Apertura y Clausura ganó el campeonato en Odesur en Argentina”.