La espera terminó de la mejor manera. Después de una carrera marcada por el sacrificio y los goles en el exterior, Gabriel Ávalos por fin pudo tachar la gran cuenta pendiente de su trayectoria: dar una vuelta olímpica como futbolista profesional. El delantero, que se sumó a Olimpia a finales de agosto para reforzar el ataque cuando la temporada ya estaba en marcha, fue pieza clave para que el Franjeado alzara el trofeo del Torneo Clausura.

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En charla con el Cardinal Deportivo, el atacante repasó el camino recorrido hasta alcanzar la gloria en Para Uno y definió qué significa el éxito tras tantos años de lucha: “La reflexión siempre fue que, para mi carrera, siempre se dio con mucho trabajo, con buscar siempre el éxito. De hecho, que para mí el éxito obviamente es ganar campeonatos, pero sí también ser importante en el lugar donde te toque estar. Me ha tocado pelear muy de abajo; me ha ido bien en muchos clubes, en otros no tan bien. No me había tocado poder llegar a ser campeón o gritar campeón en un equipo”.

ÁVALOS CAMPEÓN POR PRIMERA VEZ EN SU CARRERA 🏆



🗣️"Pasé por varios clubes, en muchos me fue bien, pero ser campeón en la carrera de un jugador es complicado"



🗣️"En ningún momento me volví loco por marcar goles, porque sabía que tarde o temprano iban a llegar. Ese gol contra 2… pic.twitter.com/CbMMsYkX3B — ABC Deportes (@ABCDeportes) November 25, 2026

Asimismo, el artillero destacó lo difícil que resulta alcanzar la cima para la gran mayoría de los futbolistas y valoró el momento vivido con la camiseta franjeada: “Hoy en día me tocó (ser campeón) y realmente es algo muy lindo, una experiencia inigualable. Creo que la carrera de un futbolista —o al menos del futbolista promedio— es pelear, pero es muy complicado ser campeón muy de seguido”.

El ajuste de tiempos tras llegar desde Argentina

Aterrizar en el fútbol paraguayo con el torneo ya en marcha exigió un proceso de calibración rápida. Consultado sobre los desafíos tácticos y las diferencias de ritmo que encontró al cambiar la liga argentina por el certamen local, el atacante explicó el contraste de intensidades: “En realidad, incómodo nunca; creo que en la mayoría de los partidos yo no había desentonado en lo futbolístico. Más que nada, yo creo que lo que pasaba por ahí —yo venía de la liga argentina— es que por ahí era un poquito más intenso todo”.

Esa diferencia de vértigo repercutió directamente en su sincronización dentro del área a la hora de buscar los envíos de sus compañeros: “Por ahí había momentos donde yo me pasaba en las jugadas, por ahí en los centros; cuando esperaba, yo me adelantaba demasiado y terminaba pasando, terminaba quedando la pelota atrás o me apuraba. Entonces eran cosas a las que tenía que ir adaptándome”.

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⚽️¡El goleador franjeado! Gabriel Ávalos aprovechó su altura, se elevó y anotó el empate de Olimpia ante Guaraní.



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Para corregir esos detalles sobre la marcha, el delantero apeló al análisis táctico y al conocimiento mutuo con el plantel decano: “Obviamente, ya con la experiencia que tengo, también lo fui pensando, lo fui trabajando, viendo los videos, viendo los movimientos que hacía después de los partidos, y de a poco me fui también adaptando a eso y adaptando también a mis compañeros, que también seguramente ellos tuvieron que adaptarse a mí también”.

Consultado puntualmente sobre esa diferencia de velocidad en las pelotas cruzadas y el cambio de dinámica respecto al fútbol vecino, el goleador profundizó en el manejo de los tiempos y las exigencias propias del torneo paraguayo: “Por ahí, más que nada, la costumbre que venía teniendo era distinta a la ansiedad de decisiones en algunos momentos. Obviamente, también nuestra liga tiene una dificultad en muchas cuestiones futbolísticas a las que tenía que adaptarme; por suerte, con un par de partidos pude ir adaptándome también sin problema”.

El punto de quiebre ante el 2 de Mayo

Para todo centrodelantero, el arco rival funciona como el termómetro de la confianza. Aunque los primeros encuentros se le presentaron esquivos frente a las redes, la experiencia le permitió manejar la presión sin perder la calma: “Si bien en ningún momento yo me volví loco por marcar, porque yo sabía que tarde o temprano me había pasado ya también. En la mayoría de los equipos que me ha tocado me ha costado, o al menos había tardado en empezar a hacer goles”.

💪⚽️ ¡QUÉ GOLAZO! Gabriel Ávalos no dudó y sacó un potente disparo desde fuera del área para poner en ventaja a Olimpia.



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El oriundo del distrito de Edelira señaló el instante exacto en que se destrabó su racha goleadora y subrayó que su prioridad siempre estuvo puesta en el funcionamiento colectivo por encima de lo individual: “No llegué a desesperarme, pero sí, un delantero siempre necesita (el gol) para tomar confianza, para poder estar un poquito más tranquilo, y creo que ese gol contra el 2 de Mayo fue lo que cambió muchísimo tanto en la confianza personal como también en lo colectivo, que, más allá de lo que yo pueda pensar, para mí siempre lo más importante es que pueda sumar para el equipo, ya sea con goles o ayudando a que el equipo pueda ganar”.