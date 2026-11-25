Olimpia cierra el año con tres partidos: las últimas dos fechas del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay y la Supercopa Paraguay 2026. Y mientras espera sumar un nuevo título, la primera parada del Decano es el estadio Juan Canuto Pettengill de la ciudad de Itauguá, donde visita a Sportivo Luqueño por la vigésima primera.

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A dos días del encuentro, el Auriazul publicó los precios de las entradas: los hinchas locales ingresarán a los sectores de Preferencia Norte, Platea y Gradería Norte, mientras que el público visitante ocupará Preferencia Sur y Gradería Sur. La venta de las localidades será on-line en redambar.com.py. “Niños hasta 12 años de edad no pagan entradas”, señaló.

Sportivo Luqueño vs. Olimpia: Los precios de las entradas

Sectores locales (Sportivo Luqueño)

Preferencia Norte: 40.000 gs.

Platea: 30.000 gs.

Gradería Norte: 30.000 gs.

Sectores visitantes (Olimpia)

Preferencia Sur: 80.000 gs.

Gradería Sur: 30.000 gs.

Sportivo Luqueño vs. Olimpia: ¿Cuándo y a qué hora es el partido?

Sportivo Luqueño, que salvó la categoría y no pelea por ningún boleto internacional, y Olimpia, bicampeón de la Primera División de Paraguay, disputan la penúltima fecha del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo el viernes 27 de noviembre, a las 20:00, hora de nuestro país, en el estadio Juan Canuto Pettengill de Itauguá.