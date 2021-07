Osmar Molinas: “No podemos quedarnos con esto”

Después de dos encuentros, River Plate es el único que lidera el Clausura con marcha perfecta. No obstante, el principal objetivo del Kelito es salir de la zona complicada en la que están. “No podemos quedarnos con esto. Sabemos que seguimos en el fondo”, sostuvo Osmar Molinas.

El volante manifestó en charla con el Cardinal Deportivo que van “partido a partido. Tratar de no perder es la consigna. Si no se puede ganar, empatar; sumar de a uno si no es de a tres”. El cuadro del barrio Mburicaó figura en la penúltima posición de la tabla de promedios, situación que en este momento no asegura su permanencia en la Primera División.

“Arrancamos bien en dos partidos, pero si nos quedamos con eso sabemos que estamos muy equivocados. Sabemos que seguimos en el fondo”, insistió. De igual manera valoró el momento del equipo: “Armamos un buen grupo. Vinieron compañeros que nos están dando una mano muy grande. Eso pasa cuando estamos todos comprometidos, estamos todos metidos en lo que es River”.

“Estamos aprovechando las oportunidades. Se nos están dando los goles, se no están dando las victorias. Debemos seguir por ese camino para seguir sumando. Sabemos que estamos en el fondo, comprometidos con el tema del promedio, pero tratamos de pensar más arriba, no cargarnos tanto esa mochila”, subrayó.

En la primera fecha dieron la nota en cancha de Olimpia y en la segunda, trajeron tres puntos frente a Guaireña. Ahora, el rival es Cerro Porteño, en Los Jardines del Kelito. “Jugamos en nuestra cancha y en nuestro reducto tenemos que hacernos fuertes”, sentenció.