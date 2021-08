Molinas no puede entender su expulsión

Tras una revisión del VAR, el árbitro Éber Aquino decidió expulsar a Osmar Molinas, capitán de River Plate, cuando el partido iba 1-0 a favor del 12 de Octubre. El motivo, de acuerdo a las interpretaciones de los jueces, fue por gestos obscenos. En comunicación con el Cardinal Deportivo aseveró: “No dormí un sueño. Mi familia tampoco. No podemos creer que me expulsaron”.

El volante del Kelito explicó: “Para los partidos uso la ciclista debajo del short. Es de lycra y me tengo que acomodar los testículos de vez en cuando porque me molestan. Hubo una falta, me hicieron a mí y aproveché el momento (...) No es que hice precisamente ayer, en todos los partidos lo hago”.

“Es imposible no acomodarse. Siempre hago en todos los partidos”, insistió. Al ser consultado cuáles fueron las palabras del árbitro al mostrarle la tarjeta roja, comentó: “Te tocaste ahí abajo y te tengo que echar”. El mediocampista le respondió: “¿Entonces ya no puedo tocarme los huevos? ¿Tenemos que jugar con las manos atadas?”.

El jugador aclaró que con nadie se estaba peleando en ese momento. El presidente del club, Carlos Ortega, advirtió que pedirían la eliminación de la tarjeta roja. A pesar de estar con un hombre menos, River Plate igualó a dos goles con el 12 de Octubre.