La mano de Romero se pudo interpretar como la de Arzamendia, dice Berizzo

En el Paraguay-Argentina, por Eliminatorias Sudamericanas, un claro toque a la pelota con la mano de Cristian Romero no fue interpretado como penal por los encargados de impartir justicia. No obstante, el seleccionador albirroja Eduardo Berizzo no se siente preocupado por las decisiones arbitrales.

“La vi. No me preocupa en lo más mínimo. No suelo abordar fallos arbitrales, no me gusta”, dijo en conferencia de prensa. “Sí podría significar que recibimos un penal en contra con una situación de mano sin intención, ante Colombia, que sufrió Santiago (Arzamendia) y esto podría haberse interpretado de la misma manera”, añadió.

“Pero en ningún caso critico los fallos del árbitro ni esgrimo una excusa a partir de los fallos. Podría haberse interpretado como la mano que nos costó un penal contra Colombia pero han interpretado otra cosa los árbitros. Pero en ningún caso es una preocupación el arbitraje”, insistió.

La acción de Arzamendia que citó Berizzo ocurrió el 5 de septiembre, en el Defensores del Chaco, y permitió el empate de Colombia por intermedio de Juan Guillermo Cuadrado.