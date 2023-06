Gerardo González, nuevo DT de la Albirroja Sub 15: “Segundo no quiero ser”

Gerardo González, ex jugador y entrenador paraguayo, asumió el mando de la Selección Paraguaya Sub 15 este viernes y brindó una conferencia de prensa junto al coordinador de la selecciones menores, Elvio Paolorosso. “Yo siempre me trazo lo mejor, ser primero, segundo no quiero ser”, expresó ‘Monito’.