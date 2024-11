Los dos titulares de Paraguay que no jugarán ante Bolivia por suspensión

La selección de Paraguay empieza a planificar el segundo partido del último combo del año por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Después de la victoria 2-1, con remontada incluida, sobre Argentina en el Defensores del Chaco de Asunción, la Albirroja ya piensa en Bolivia, uno de los rivales directos en la pelea por un boleto a la próxima Copa del Mundo.

Lea más: Argentina, la campeona del mundo, arrodillada a Paraguay

La primera movilización del plantel es hoy a las 18:00, en el Centro de Alto Rendimiento, en Ypané. Aunque todavía no tendrá definido el equipo, Gustavo Alfaro sí tiene confirmada dos bajas: Omar Alderete y Andrés Cubas. El defensor, autor del gol de la victoria sobre la vigente campeona del mundo, y el mediocampista suman dos amarillas cada uno.

Alderete y Cubas fueron amonestados contra el seleccionado de Lionel Messi y deberán cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas. De esta manera, el zaguero del Getafe de España y el volante del Vancouver Whitecaps de Canadá no están habilitados para enfrentar el martes 19 de noviembre a la Verde en el estadio Municipal El Alto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ¿Cuándo y dónde vuelve a jugar la selección de Paraguay?

Juan José Cáceres, lista para el retorno

Juan José Cáceres cumplió con la ronda de sanción por acumulación de tarjetas amarillas (vs. Venezuela en la ventana anterior) y está habilitado para retornar a la selección de Paraguay. El lateral derecho de Lanús no estuvo a disposición de Gustavo Alfaro para el duelo con Argentina y regresaría al equipo vs. Bolivia por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.