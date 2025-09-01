¿Qué dijo Gustavo Gómez de las bajas por lesión en el combo?

El último combo de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 registra varias ausencias en la nómina de la selección de Paraguay. Ronaldo Dejesús, Fabián Balbuena, Mathías Villasanti e Isidro Pitta quedaron fuera de la convocatoria por lesiones. Por su lado, otra baja sensible es Julio Enciso, quien no fue citado por la extensa inactividad y el reciente traspaso al Estrasburgo.

Gustavo Gómez recordó a los jugadores y envió un mensaje a cada uno. “Estamos muy bien, pero un poco tristes por los compañeros que no pueden estar por lesión. Es importante estar todos juntos en este momento, un momento muy lindo, un presente muy lindo que vivimos”, expresó el capitán del combinado nacional en la zona mixta del Centro de Alto Rendimiento de Ypané.

“Era importante estar todos juntos"

“Era importante estar todos juntos, pero el fútbol es así y les deseo una buena recuperación”, cerró Gómez. La Albirroja de Gustavo Alfaro puede confirmar ante Ecuador el retorno a la Copa del Mundo tras 16 años: el partido, el primero de la ventana, es el jueves 4 de setiembre, a las 20:30, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción.

