“Gatito” Fernández: “orgulloso por la resiliencia de este grupo”

En sus declaraciones, el arquero destacó la mentalidad del grupo: “Muy orgulloso por la resiliencia de este grupo, por el carácter, porque hemos pasado momentos muy difíciles, el proceso fue bastante duro, tuvimos muchísimas dificultades, desafíos, donde nos hicimos fuertes, principalmente orgullosos porque nunca tiramos la toalla, siempre vinimos, pusimos la cara en momentos de dificultades, adversas, hoy estamos coronando ese esfuerzo valioso, contento y feliz de poder clasificar al Mundial a Paraguay”.

“Gatito” también dedicó la clasificación a la afición y a sus compañeros: “Nosotros sabemos que la gente siempre nos apoyó, siempre estuvo con nosotros, en los momentos más difíciles de nuestra selección paraguaya, esta clasificación es para ellos, porque nuestro país se merece que la bandera de Paraguay esté nuevamente en un Mundial. Muy orgulloso por lo que hicimos, por lo que venimos haciendo, lo que venimos construyendo como grupo, dedicarle la clasificación a los compañeros que no pudieron estar hoy por distintos motivos, decirle también que ellos son parte de este grupo, muchos colegas de la posición de arquero, que estuvieron y han colocado el pecho en los momentos difíciles, la clasificación es para cada uno de ellos”.

Finalmente, el portero cumplió un sueño personal, siguiendo los pasos de su padre, Roberto “Gato” Fernández, quien también jugó un Mundial. “Una meta cumplida, desde muy chico siempre mi papá me dijo que yo jugaría un Mundial y si Dios quiere el próximo año vamos a estar en el Mundial con Paraguay, otro Fernández al Mundial, dedicarle esta clasificación a él, sería perfecto si él pudiese estar acá conmigo, pero por motivos familiares no pudo estar. Todos comenzamos desde muy chiquitos soñando, creyendo que algún día podríamos defender el escudo de la selección y hacer lo que nosotros soñamos que es jugar al fútbol y gracias a Dios hoy lo conseguimos”, concluyó.