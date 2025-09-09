Perú vs. Paraguay en vivo por Eliminatorias Sudamericanas

La selección paraguaya cierra hoy las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. La Albirroja de Gustavo Alfaro enfrenta a Perú en el estadio Nacional de Lima: comienza a las 20:30, hora de Paraguay.

Perú vs. Paraguay hoy en vivo

16:30 La formación hoy de Paraguay vs. Perú

La selección paraguaya cierra hoy las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Gustavo Alfaro realiza cambios obligados y sorprende con una quinta modificación.

16:00 Comienza la previa de Perú vs. Paraguay

¡Prendete a la previa de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas! Sintoniza ABC TV Paraguay en Youtube.

15:30 Paraguay cierra las Eliminatorias 2026

Paraguay enfrenta hoy a Perú por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Albirroja de Gustavo Alfaro quiere cerrar el clasificatorio mundialista con un triunfo.

15:00 ¿A qué hora juega Perú vs. Paraguay?

La selección de Paraguay enfrenta a Perú por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Conozca la hora del partido de la Albirroja.