Selección Paraguaya

A qué hora juega hoy Paraguay vs. Panamá y dónde ver en vivo

La selección de Paraguay debuta en el Mundial Sub 20: la Albirroja de Antolín Alcaraz enfrenta hoy a Panamá por la primera fecha del Grupo B. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
27 de septiembre de 2025 - 13:52
Tiago Caballero (i) y Gabriel Aguayo, jugadores de la selección de Paraguay, celebran un gol en el partido frente a Uruguay por el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 en el estadio Olímpico de la Universidad Central, en Caracas, Venezuela.
Tiago Caballero (i) y Gabriel Aguayo, jugadores de la selección de Paraguay, celebran un gol en el partido frente a Uruguay por el Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20 en el estadio Olímpico de la Universidad Central, en Caracas, Venezuela. Ronald Peña R.

La selección de Paraguay debuta hoy en el Mundial Sub 20 Chile 2025. La Albirroja de Antolín Alcaraz enfrenta a Panamá por la primera fecha del Grupo B: arranca a las 20:00, hora de nuestro país, en el estadio Elías Figueroa de la ciudad de Valparaíso.

Paraguay vs. Panamá: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

Chile: 20:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

México: 17:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 16:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 00:00 horas

España: 01:00 horas

Bélgica: 01:00 horas

Marruecos: 01:00 horas

Sudáfrica: 01:00 horas

Gustavo Alfaro, entrenador de la selección de Paraguay, conversa con el cuerpo técnico de Antolín Alcaraz y los jugadores Sub 20.
Gustavo Alfaro, entrenador de la selección de Paraguay, conversa con el cuerpo técnico de Antolín Alcaraz y los jugadores Sub 20.

Paraguay vs. Panamá: ¿Dónde ver en vivo hoy?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

