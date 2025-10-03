A qué hora juega Paraguay vs. Ucrania y dónde ver hoy en vivo

La selección paraguaya disputa hoy la tercera, última y decisiva fecha del Grupo B del Mundial Sub 20 Chile 2025. La Albirroja de Antolín Alcaraz enfrenta a Ucrania en el duelo de líderes y por el boleto a los octavos de final: el partido empieza a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio Nacional de Santiago. Dirige el saudí Khalid Saleh Al Turais.
Paraguay vs. Ucrania: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 17:00 horas
Argentina: 17:00 horas
Brasil: 17:00 horas
Uruguay: 17:00 horas
Chile: 17:00 horas
Ecuador: 15:00 horas
Colombia: 15:00 horas
Perú: 15:00 horas
Venezuela: 16:00 horas
Bolivia: 16:00 horas
El Salvador: 14:00 horas
México: 14:00 horas
Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas
Estados Unidos - Este: 15:00 horas
Inglaterra: 21:00 horas
España: 22:00 horas
Bélgica: 22:00 horas
Marruecos: 22:00 horas
Sudáfrica: 22:00 horas
Paraguay vs. Ucrania: ¿Dónde ver en vivo hoy?
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8