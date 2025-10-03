Selección Paraguaya

A qué hora juega Paraguay vs. Ucrania y dónde ver hoy en vivo

La selección de Paraguay enfrenta hoy a Ucrania por la tercera y última fecha del Grupo B del Mundial Sub 20 Chile 2025. La Albirroja de Antolín Alcaraz juega por el pase a los octavos de final. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color
03 de octubre de 2025 - 10:40
Los jugadores de la selección de Paraguay entonan el himno nacional paraguayo en la previa del partido contra Corea del Sur por la fecha 2 del Grupo B del Mundial Sub 20 en el estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso, Chile.
La selección paraguaya disputa hoy la tercera, última y decisiva fecha del Grupo B del Mundial Sub 20 Chile 2025. La Albirroja de Antolín Alcaraz enfrenta a Ucrania en el duelo de líderes y por el boleto a los octavos de final: el partido empieza a las 17:00, hora de Paraguay, en el estadio Nacional de Santiago. Dirige el saudí Khalid Saleh Al Turais.

Paraguay vs. Ucrania: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:00 horas

Estados Unidos - Este: 15:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Marruecos: 22:00 horas

Sudáfrica: 22:00 horas

Los jugadores de la selección de Paraguay al finalizar un partido frente a Corea del Sur por la fecha 2 del Grupo B del Mundial Sub 20 en el estadio Elías Figueroa Brander, en Valparaíso, Chile.
Paraguay vs. Ucrania: ¿Dónde ver en vivo hoy?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

