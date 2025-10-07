Fecha FIFA: Toca romper el mal historial ante Japón

En el Panasonic Stadium Suita, desde las 07:20, es la primera prueba que la selección paraguaya cumplirá en esta Fecha FIFA, el viernes próximo. Luego, el martes enfrentará a Corea del Sur, en Seúl, a las 8:00.

Son once partidos los que aparecen en el historial de choques entre Paraguay y Japón (1995-2022), tanto en juegos oficiales como amistosos. De estos, el equipo japonés ganó 5 y la Albirroja 2, de hecho en los cuatro últimos juegos de preparación, los nipones han marcado diferencia.

El amistoso más reciente fue el del 2 de junio de 2022, en Sapporo, donde triunfaron los locales 4-1 (gol de Paraguay fue de Derlis González), y con el entrenador Guillermo Barros Schelotto en el banco albirrojo.

Los nipones ganaron los últimos cuatro juegos, acrecentando una brecha de 8 partidos no oficiales sin perder frente a Paraguay.

La ventaja deportiva de la Albirroja recae en los duelos oficiales, en los que solo se registraron dos enfrentamientos. En la Copa América 1999, los guaraníes ganaron 4-0, con los dobletes de Miguel Benítez y Roque Santa Cruz; y por supuesto, en aquella recordada serie de octavos de final del Mundial Sudáfrica 2010, en el que el encuentro finalizó sin goles y en tanda de penales, Paraguay consiguió la clasificación.

En aquel amistoso del 2 de junio de 2022, de los que fueron convocados en esta ocasión por el técnico Gustavo Alfaro, jugaron Alan Benítez, Omar Alderete, Andrés Cubas, Miguel Almirón y Ángel Romero