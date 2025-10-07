Ramón Sosa: fuera de la gira asiática por una lesión muscular

Malas noticias para Gustavo Alfaro: Ramón Sosa sufrió una lesión y está descartado para la gira asiática de la selección de Paraguay en la Fecha FIFA de octubre. El atacante del Palmeiras, que marcó el agónico tanto del triunfo 3-2 sobre São Paulo en el Morumbí, tiene una dolencia en el muslo izquierdo y no participará de los amistosos ante Japón y Corea del Sur.

“El futbolista Ramón Sosa, del Palmeiras (Brasil), sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo durante el último partido con su club ante São Paulo por le campeonato brasileño. A raíz de esta situación, el jugador no podrá formar parte del operativo albirrojo para los amistosos internacionales ante Japón y Corea del Sur”, comunicó la Albirroja.

El gol de Ramón Sosa para el 3-2 de Palmeiras

Ramón Sosa es la única baja de la lista de 26

Ramón Sosa es hasta el momento la única baja de la nómina original de 26 jugadores. En la primera movilización, realizada el lunes en el Complejo Deportivo J-Green Sakai de la ciudad de Osaka, el seleccionador argentino contó con 13 futbolistas. El viernes, a las 07:20, hora de Paraguay, el combinado nacional medirá a los nipones en el Panasonic Stadium Suita.