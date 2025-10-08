Paraguay: ¿A qué selección enfrenta si clasifica a cuartos?

La selección paraguaya enfrenta hoy a Noruega por los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025. La Albirroja de Antolín Alcaraz juega por la clasificación a la serie de los 8 mejores, etapa que disputó en dos oportunidades: Japón 1979 perdiendo por penales ante la Unión Soviética y Argentina 2001 superando por 1-0 a República Checa.

El combinado nacional, segundo del Grupo B, disputa la llave en simultáneo a Japón vs. Francia. En caso de avanzar a la próxima instancia, el seleccionado guaraní medirá al ganador del choque entre japoneses y franceses: los asiáticos ganaron en las tres fechas del Grupo A, mientras que los europeos accedieron a la ronda como uno de los mejores terceros tras dos triunfos y un empate.

Mundial Sub 20: Los cuartos y las semifinales

Mientras Paraguay vs. Noruega es en Fiscal de Talca, los nipones y galos chocan en el Nacional de Santiago: ambos a las 20:00, hora de nuestro país. Los mejores de cada enfrentamiento jugarán los cuartos de final el domingo 12 de octubre, a las 20:00, en el Elías Figueroa de Valparaíso. En las semifinales, el posible adversario es Estados Unidos, Italia, Marruecos o Corea del Sur.