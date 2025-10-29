Terminó el sueño mundialista: Paraguay perdió 1-0 con México

La selección de Paraguay perdió 1-0 con México y quedó eliminada del Mundial Femenino Sub 17 Marruecos 2025. El sueño mundialista de la Albirroja de Luis Guimarães culminó en los octavos de final: Berenice Ibarra marcó, a los 17 minutos del primer tiempo, el único tanto del partido en el Campo 3 de la Academia Mohammed VI de la ciudad de Rabat.

Lea más: Racing vs. Flamengo: Hora, formaciones y dónde ver en vivo

La derrota finalizó la muy buena campaña del combinado nacional en la Copa del Mundo de la categoría. Clasificado como campeón sudamericano, el seleccionado guaraní integró el Grupo F, en el que remontó en las dos primeras presentaciones, superando 2-1 a Zambia y 4-1 a Nueva Zelanda, y empató en la última, 1-1 con Japón, accediendo de ronda en el segundo lugar.

Mundial Femenino Sub 17: Los cuartos de final

El Mundial Femenino Sub 17 Marruecos 2025 tiene definido dos de las cuatro llaves de los cuartos de final: Francia vs. Países Bajos (domingo 2 de noviembre) y México vs. Italia (domingo 2 de noviembre). En las demás series, Brasil, que goleó 3-0 a China, espera por Canadá o Zambia y Corea del Norte, que derrotó 6-1 al anfitrión, aguarda por Japón o Colombia.