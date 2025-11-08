Selección Paraguaya
08 de noviembre de 2025 - 10:56

A qué hora juega hoy Paraguay vs. Panamá y dónde ver en vivo

La selección de Paraguay perdió 2-1 con Uzbekistán en la primera fecha del Grupo J del Mundial Sub 17 Qatar 2025 en la Cancha 1 del Aspire Zone, en Rayán, Qatar.
La selección de Paraguay disputa hoy la segunda fecha del Grupo J del Mundial Sub 17 Qatar 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por Darío Ibarra

La selección paraguaya disputa hoy la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17 Qatar 2025. La Albirroja de Mariano Uglessich enfrenta a Panamá con la obligación de ganar para no comprometer la clasificación a los 16avos de final: el partido empieza a las 12:15, hora de Paraguay, en la Cancha 4 de la Aspire Zona de la ciudad de Rayán.

Paraguay vs. Panamá: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 12:15 horas

Argentina: 12:15 horas

Brasil: 12:15 horas

Uruguay: 12:15 horas

Chile: 12:15 horas

Ecuador: 10:15 horas

Colombia: 10:15horas

Perú: 10:15horas

Venezuela: 11:15 horas

Bolivia: 11:15 horas

El Salvador: 09:15 horas

México: 09:15 horas

Estados Unidos - Oeste: 07:15 horas

Estados Unidos - Este: 10:15 horas

Inglaterra: 15:15 horas

España: 16:15 horas

Bélgica: 16:15 horas

Marruecos: 16:15 horas

Sudáfrica: 16:15 horas

Paraguay vs. Panamá: ¿Dónde ver hoy por TV?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8