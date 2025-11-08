A qué hora juega hoy Paraguay vs. Panamá y dónde ver en vivo

La selección paraguaya disputa hoy la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17 Qatar 2025. La Albirroja de Mariano Uglessich enfrenta a Panamá con la obligación de ganar para no comprometer la clasificación a los 16avos de final: el partido empieza a las 12:15, hora de Paraguay, en la Cancha 4 de la Aspire Zona de la ciudad de Rayán.

Paraguay vs. Panamá: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 12:15 horas

Argentina: 12:15 horas

Brasil: 12:15 horas

Uruguay: 12:15 horas

Chile: 12:15 horas

Ecuador: 10:15 horas

Colombia: 10:15horas

Perú: 10:15horas

Venezuela: 11:15 horas

Bolivia: 11:15 horas

El Salvador: 09:15 horas

México: 09:15 horas

Estados Unidos - Oeste: 07:15 horas

Estados Unidos - Este: 10:15 horas

Inglaterra: 15:15 horas

España: 16:15 horas

Bélgica: 16:15 horas

Marruecos: 16:15 horas

Sudáfrica: 16:15 horas

Paraguay vs. Panamá: ¿Dónde ver hoy por TV?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Tigo Satelital (DTH): Canal 12

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8