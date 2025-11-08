A qué hora juega hoy Paraguay vs. Panamá y dónde ver en vivo

La selección paraguaya disputa hoy la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17 Qatar 2025. La Albirroja de Mariano Uglessich enfrenta a Panamá con la obligación de ganar para no comprometer la clasificación a los 16avos de final: el partido empieza a las 12:15, hora de Paraguay, en la Cancha 4 de la Aspire Zona de la ciudad de Rayán.
Lea más: Los convocados de Gustavo Alfaro para la última Fecha FIFA del año
Paraguay vs. Panamá: ¿A qué hora juega hoy?
Paraguay: 12:15 horas
Argentina: 12:15 horas
Brasil: 12:15 horas
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Uruguay: 12:15 horas
Chile: 12:15 horas
Ecuador: 10:15 horas
Colombia: 10:15horas
Perú: 10:15horas
Venezuela: 11:15 horas
Bolivia: 11:15 horas
El Salvador: 09:15 horas
México: 09:15 horas
Estados Unidos - Oeste: 07:15 horas
Estados Unidos - Este: 10:15 horas
Inglaterra: 15:15 horas
España: 16:15 horas
Bélgica: 16:15 horas
Marruecos: 16:15 horas
Sudáfrica: 16:15 horas
Paraguay vs. Panamá: ¿Dónde ver hoy por TV?
GEN
Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
Tigo Satelital (DTH): Canal 12
Personal TV: Canal 12 o 51
Claro TV: Canal 16
Copaco IPTV: Canal 8