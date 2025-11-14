Paraguay no aprovechó la ventaja numérica y quedó eliminado por penales del Mundial Sub 17

La selección paraguaya está eliminada del Mundial Sub 17 Qatar 2025. La Albirroja de Mariano Uglessich no aprovechó la prematura expulsión que sufrió Brasil, empató 0-0 en el tiempo reglamentario y perdió 5-4 en los penales. La Canarinha, la segunda más ganadora del certamen con 4 títulos (Nigeria es la primera con 5), avanzó a octavos de final y medirá a Francia.

La verdeamarelha había sufrido la roja de Vitor Hugo a los 8 minutos del primer tiempo y desde entonces, el combinado nacional disputó los 16avos de final con un hombre más. Pero en ningún momento de los 90′ del tiempo reglamentario sacó ventaja de la superioridad numérica y definió la serie en la Cancha 9 del Aspire Zona de la ciudad de Rayán desde los doce pasos.

Paraguay erró tres penales en la tanda

En los siete disparos de la tanda, Jhosias Campss erró el cuarto, Leo Ariel Cristaldo falló el sexto y José Buhring, el séptimo, permitiendo a Luis Felipe Pacheco convertir el último disparo de los brasileños para sentenciar el triunfo 5-4 y clasificación a la siguiente etapa. Antes, Alan Ledesma, Pedro Villalba, Milan Freyres y Mauro Coronel habían anotado para el seleccionado guaraní.