El mensaje de Teo Gutiérrez a Gustavo Alfaro por Guillermo Paiva

Teófilo Gutiérrez dejó un mensaje para Gustavo Alfaro en medio de los festejos de Junior campeón del torneo Finalización 2025 de Colombia. En la interna de la celebración del plantel en el bus, a la salida del estadio, el experimentado delantero pidió al entrenador la convocatoria de Guillermo Paiva a la selección de Paraguay para el Mundial 2026.

“Les voy a presentar a uno de lo mejores jugadores de Paraguay actualmente”, empezó Gutiérrez, quien abrazó a Paiva durante la entrevista con Win Sports. Luego, el ex River Plate y Rosario Central solicitó a Alfaro el llamado del atacante guaraní a la Albirroja. “Alfaro ponte pila, ahí está, se lo merece. Ponte pila si quieres llegar a al final”, lanzó el colombiano.

La temporada de Guillermo Paiva en Junior

Guillermo Paiva culminó la temporada 2025 conquistando el torneo Finalización y clasificando a la Copa Libertadores. El ex Olimpia, que fue expulsado a los 41 minutos del primer tiempo en la victoria 1-0 sobre Deportes Tolima en la revancha de la final, disputó 52 encuentros y marcó 12 tantos en el año entre los certámenes locales y la Copa Sudamericana.