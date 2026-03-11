El presente de Gabriel Ávalos y la chance de integrar la lista albirroja: “Siempre sueño con eso”

El presente del artillero guaraní en el fútbol argentino es implacable. Tras su reciente doblete frente a Unión de Santa Fe, el atacante oriundo de Edelira escaló hasta lo más alto de la tabla de goleadores, compartiendo el liderato con David Romero de Tigre, ambos con seis anotaciones. Este rendimiento lo coloca nuevamente en el radar principal de Gustavo Alfaro para los amistosos de marzo, la última ventana de pruebas antes de la cita mundialista.

Ávalos no oculta su deseo de vestir la camiseta de Paraguay. Al ser consultado sobre la expectativa de figurar en la lista del seleccionador albirrojo, el delantero dejó claro sobre su motivación diaria. “Como siempre digo, yo siempre sueño con eso. Trato de trabajar; a veces, obviamente, uno está mejor y otras veces peor, pero siempre tengo en cuenta esas cuestiones. Darle esa posibilidad siempre es importante”.

El camino al Mundial también implica convivir con el fantasma de las lesiones, un riesgo que puede dejar a cualquier atleta fuera de la máxima cita. Con la madurez que le dan sus 34 años, el delantero explicó cómo gestiona esa presión psicológica. “Yo creo que lo mental es muy importante en esto, porque uno no puede estar pensando en si le va a pasar algo o no; nos dedicamos a esto y convivimos con ese riesgo todos los días. Si uno se pone a sobrepensar, las cosas pueden pasar cuando menos lo imaginas. Hoy en día, con 34 años, trato de ser lo más sensato posible: trabajar y no pensar tanto en lo que podría suceder, sino enfocarme en el presente. Después, obviamente, si las cosas se dan, excelente; y si no, siempre estaré apoyando desde donde me toque”.

La lucha por ser el referente de área de Paraguay sigue intensa, con nombres como Toni Sanabria, Alex Arce y Adam Bareiro atravesando buenos momentos. Lejos de verlo como una amenaza, Ávalos destacó la armonía que existe dentro del grupo de atacantes. “Muy linda la competencia interna que tenemos porque primeramente tenemos muy buena relación entre todos los delanteros, nos llevamos súper bien. Obviamente seguimos el momento de cada uno y al que le toque estar yo estoy seguro que el otro va a estar contento por su convocatoria y por su buen momento. Entonces creo que es muy lindo”.

Al ser consultado sobre si el equipo albirrojo puede dar ese salto de calidad futbolística, el goleador destacó el talento del plantel. “Sí, claro que sí. Tenemos jugadores excepcionales en cada puesto; por algo el profesor los pide y confía en ellos. Creo que todos lo están demostrando, cada uno en sus respectivos clubes. Por eso, hay que estar tranquilos y encarar todo lo que venga de la mejor forma”.