La lista de Alfaro: Gastón Olveira y Mauricio, las principales novedades

Entre las novedades más destacadas aparece el portero de Olimpia, Gastón Olveira, quien recientemente obtuvo la nacionalidad paraguaya. En una situación similar se encuentra Maurício Magalhães Prado, el volante nacido en São Paulo que milita en el Palmeiras de Brasil y que también se suma como opción tras completar sus trámites de naturalización.

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El esquema defensivo también presenta caras nuevas y regresos significativos. Se destaca la presencia del zaguero central José María Canale, vigente campeón de la Copa y Recopa Sudamericana con Lanús, junto al lateral izquierdo Alexandro Maidana, quien recientemente dio el salto de Guaraní a Talleres de Córdoba. Asimismo, en el plano ofensivo resalta el llamado de Gustavo Caballero, extremo que viene compitiendo en la EFL Championship de Inglaterra con el Portsmouth.

Una de las noticias más importantes para el cuerpo técnico es la vuelta de uno de sus defensores referentes, Fabián Ballbuena quien recuperó ritmo oficial a finales de enero tras cinco meses de inactividad por una cirugía de tobillo. Su retorno fortalece la zaga central luego de haberse ausentado en el último combo de las eliminatorias sudamericanas como de los amistosos de las giras asiática y norteamericana.

El calendario de la Albirroja en el Viejo Continente arrancará frente a Grecia el viernes 27 de marzo, a las 16:00 (hora de Paraguay), en el estadio Georgios Karaiskakis de Atenas. Posteriormente, el combinado nacional se trasladará a Francia para medirse con Marruecos el martes 31 de marzo, a las 15:00, en el estadio Bollaert-Delelis de la ciudad de Lens. Estos encuentros serán fundamentales para que el cuerpo técnico evalúe el funcionamiento colectivo ante rivales de jerarquía internacional.

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